Un CJ Cambados sin gol consuma su segunda derrota consecutiva

El Juventud Cambados volvía a levantar el telón del Municipal de Burgáns para recibir al Centro Deportivo Barco. Una batalla de recién ascendidos que vencieron los visitantes por 1-0. Burgáns volvió a vivir un encuentro de alta tensión en el que los locales se atrevieron muy poco en área rival ante un equipo que mostró una versión sólida con y sin balón.

En la primera mitad se disputó un encuentro igualado, con ocasiones para cada lado y el balón parado como gran protagonista. Por los de Pénjamo, Noel se hacía dueño y señor del partido, a la vez que Dieguito insistía en subir por la banda derecha.

El planteamiento cambió en el segundo tiempo, con un Barco mucho más agresivo, buscando de nuevo acciones que le favorecieran a balón parado y cerrándose con una línea defensiva de seis. La dinámica atacante del Cambados siguió el mismo curso, sin encontrar arriba a ningún jugador capaz de rematar.

La primera ocasión clara del Juventud Cambados la tuvo Dieguito cuando apenas transcurrían dos minutos, y es que consiguió quedarse solo ante Imanol, pero su indecisión para disparar permitió a la defensa visitante llegar a cortar la jugada. Los locales trataban de mantener la posesión del balón ante un Barco que se limitaba a esperar el error de los amarillos. Poco a poco los de Lino Estévez se iban acercando al área. Guiados por Noel, un magistral corte de Álex Fernández en el área impidió que la acción empezada por el 15 visitante sobrepasase a Conde.

Una pérdida de balón de Tava permitió que Freiría iniciase el contragolpe, pero la defensa local evitó que la acción pudiese prosperar, respondiendo también con una contra que se quedó corta para los atacantes. El Cambados volvió a avisar con un centro lateral forzado por Noel. Tava centró y Táboas se quedó cerca de llegar al remate, por lo que Imanol recuperó el esférico.

Las constantes pérdidas de balón comenzaban a minar la moral de los de Pénjamo, que buscaban acercarse al área mediante transiciones rápidas. Y volvían a hacerlo con un pase lateral de Dieguito al que no llegó Diego Iglesias por milímetros.

Óscar conseguía hacerse un hueco en la banda derecha para poner un centro directo a las manos de Conde. Los de Lino buscaban acciones a balón parado, dónde generaban más peligro al central el balón. Por el contrario, Diego Iglesias a pase de Noel intentaba repetir el disparo lateral que le hizo anotar la pasada jornada en Compostela, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado.

Tras una falta sobre Noel, André trató de poner un centro lateral en el área de Imanol, pero nadie llegó a cabecear y los de Lino recuperaron el balón. A falta de diez minutos para el descanso, los visitantes comenzaban a apretar en el área, provocando situaciones de córner. La más clara de ellas fue un intento de remate de Schneider que se fue rozando los palos por muy poco.

Los Diegos seguían insistiendo por las bandas sin suerte. Un sublime Noel Chaves, que volvía a ser el gran protagonista del combinado de Pénjamo, se metía en el área pequeña, pero Raúl Paz y Andrés Calvo le cerraban muy bien los espacios, impidiéndole disparar y ver si disponía de alguien cerca.

En el último minuto, el Cambados tuvo otra oportunidad de córner, pero el centro de Tavares fue directo a las manos de Imanol. Segunda mitad Tras el descanso, Pénjamo optó por la misma formación, mientras que Lino Estévez sacó al césped a Carlos Cruz para la posición de Juanma Justo, con el fin de tener piernas frescas para frenar en la banda. Noel le ganó las espaldas a Raúl Paz para cambiar de banda en pleno contragolpe, pero la defensa visitante volvió a ganar la partida.

Los locales volvieron a tener otra ocasión clarísima, desperdiciando una salida anticipada de Imanol en la que, si alguno de los delanteros estuviera en posición, los de Pénjamo podrían haberse puesto por delante.

La polémica estaba servida en Burgáns, y es que en una acción de córner, Freiría remató a puerta con un disparo que atajó Conde, pero que a ojos de los colegiados, sí cruzó la línea por milímetros y, por lo tanto, subía al marcador.

Los visitantes tomaron el control del partido tras el gol, a pesar de los constantes intentos de Diego Iglesias por subir por la banda. Sidibe tuvo el segundo tras un robo de balón en el que dejó atrás a los centrales, pero su disparo ante Conde se fue cruzado. Dieguito lo volvía a intentar con un disparo de derecha lateral, pero el esférico a las manos de Imanol.