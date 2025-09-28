Partido grande en A Illa, donde el Céltiga recibe al Compostela

El Céltiga goleó al Somozas en su único partido de liga jugado en el Salvador OteroGonzalo Salgado

El Céltiga recibe esta tarde a las 18 horas al Compostela, máximo favorito al título que llega a A Illa con pleno de victorias después de tres jornadas. Luis Carro cuenta con bastantes bajas en la línea defensiva, ya que están lesionados Nico Rosas, Dani Prada y Carlos, mientras que Martín Sánchez, expulsado la semana pasada en A Estrada, tampoco podrá jugar por sanción. Además Pedro Delgado sufrió un esguince de tobillo en un entrenamiento esta semana y es seria duda. El técnico tendrá que recomponer la zaga ante “seguramente el mejor ataque de la categoría”, aunque Carro no quiere poner excusas y confía plenamente en el fondo de armario que tiene para “competir bien y ponerlos en dificultades”.

Carro cree que el Compos “tiene la mejor plantilla de la categoría y un once que podría competir bien en Segunda RFEF”. Y destaca “la calidad que tienen de mediocampo hacia adelante”, por eso habla de la necesidad de defender con ayudas y evitar que sus jugadores veloces y dinámicos de banda puedan disponer de espacios. En este sentido está destacando en estas primeras jornadas el boirense Adrián Armental, por el que no parecen no pasar los años y es una seria amenaza por su velocidad y calidad. “También tienen jugadores con muy buena llegada de segunda línea”, analiza el técnico local. “Son jugadores, tanto en el once como en el banquillo, capaces de ganar un partido en una sola acción en esta categoría”, algo que evidentemente no está al alcance de la mayoría de los equipos.

Pese a todas las virtudes y el potencial del conjunto de Secho Martínez, Luis Carro cree que el Céltiga puede competir si es capaz de “minimizar todas las cosas que ellos hacen, algo que no es fácil porque dominan muchas situaciones”. Y es que el Compostela puede manejarse en el perfil dominador con jugadores de buen pie y también en transición con la verticalidad de sus atacantes. “Si estamos a nuestro nivel, acertamos al tener un buen día y somos exigentes con lo que hacemos, podremos ponerle s en dificultades”.

Carro cree que si su equipo está a un nivel del día del Somozas en casa hay opciones de frenar al máxima candidato al título y al ascenso directo. “Todo lo que no sea eso nos va a alejar de ganar porque ellos hacen gol con muy poco, tienen jugadores con experiencia para manejar ciertas situaciones de partido y un muy buen entrenador y cuerpo técnico”.

Se espera presencia de seguidores visitantes en el Salvador Otero en uno de los grandes partidos de la temporada para los rojiblancos, en su regreso a la categoría un lustro después.

Secho: "El Céltiga hace cosas diferentes"

El técnico sonense del Compostela, Jose Manuel Martínez "Secho", destaca del Céltiga que "es diferente a los equipos a los que nos hemos enfrentado, es más técnico y quiere hacer más cosas a través de la pelota". El entrenador visitante ve a un rival "con recursos" y espera un partido "difícil". Secho considera que "el equipo que sea capaz de disponer de la pelota en mejores condiciones, interpretar mejor las ventajas y sobre todo qué esté bien equilibrado ante la pérdida, estará cerca de ganar".