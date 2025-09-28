Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La falta de acierto cuesta el empate sin goles al Boiro ante el Viveiro

José Tizón se vio condicionado en ataque por las bajas de Mario Prol, Victor Casais y Juanma

María Caldas
28/09/2025 23:30
El Boiro no pudo pasar del empate en Barraña
El Boiro no pudo pasar del empate en BarrañaTania Martínez

El CD Boiro regresó a Barraña para medirse al Viveiro en la cuarta jornada de liga. Un encuentro en el que los puntos se repartieron tras cerrar el electrónico en un 0-0. La dinámica pasó por un cuadro visitante esperando en bloque medio con dos líneas de cuatro y uno, cediendo la posesión de balón a los de Tizón. 

A pesar de que los locales eran más ágiles y rápidos con el esférico, les resultó difícil transitar y encontrar profundidad. Las principales ocasiones de peligro de los de Tizón llegaban a balón parado. La ocasión más clara para el Boiro llegó pasado el ecuador de la primera mitad, cuando por la banda derecha Facu filtró el pase para Landeira, que consiguió meterse en el área rival, pero en el mano a mano con el portero la tiró fuera. 

Por su parte, el Viveiro solo hizo una contra peligrosa tras una pérdida de balón de Aram que frenaron los de Tizón sin mayor problema en la frontal del área. Durante el primer tiempo, los boirenses tuvieron más ocasiones de peligro, pero no fueron capaces de materializar, por lo que el Viveiro siguió planteando un juego a bloque medio, esperando que fuera el Boiro quién diera el primer paso. 

Ya en el segundo tiempo, los visitantes buscaban un ritmo lento de partido para complicar la fluidez del equipo de José Tizón. El técnico fue metiendo piernas frescas arriba, pero llegaba muy condicionado por las bajas de Prol, Casais y Juanma. 

“Nos faltó un poco de diente para hacerles daño”, lamenta el técnico. Las ocasiones de la segunda mitas fueron obra del equipo local. Una fue una pared de Yago con Bruno que despejó el portero, un disparo a bocajarro de Bruno y un córner que remató Yaguito al rechace y que despejó Ayoub bajo palos.

Te puede interesar

En la parroquia de Godos colocaron cruces para denunciar la “muerte” de la parroquia con la Variante

Varela de la Variante al Puerto: “Non pode ser contra os veciños de Caldas”
Fátima Frieiro
Una visita del presidente de la Diputación, Luis López, y de la Xunta, Alfonso Rueda, a las instalaciones

Proyectan el acondicionamiento de las zonas de cuarentena y maternidad de la perrera de Armenteira
A. Louro
El Villalonga solo lleva un punto de 12 posibles

La victoria se le resiste a un Villalonga falto de confianza
María Caldas
Once titular del Portonovo

Cruel desenlace para el Portonovo en su visita al recién ascendido Tyde FC
María Caldas