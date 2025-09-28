La falta de acierto cuesta el empate sin goles al Boiro ante el Viveiro

El Boiro no pudo pasar del empate en BarrañaTania Martínez

El CD Boiro regresó a Barraña para medirse al Viveiro en la cuarta jornada de liga. Un encuentro en el que los puntos se repartieron tras cerrar el electrónico en un 0-0. La dinámica pasó por un cuadro visitante esperando en bloque medio con dos líneas de cuatro y uno, cediendo la posesión de balón a los de Tizón.

A pesar de que los locales eran más ágiles y rápidos con el esférico, les resultó difícil transitar y encontrar profundidad. Las principales ocasiones de peligro de los de Tizón llegaban a balón parado. La ocasión más clara para el Boiro llegó pasado el ecuador de la primera mitad, cuando por la banda derecha Facu filtró el pase para Landeira, que consiguió meterse en el área rival, pero en el mano a mano con el portero la tiró fuera.

Por su parte, el Viveiro solo hizo una contra peligrosa tras una pérdida de balón de Aram que frenaron los de Tizón sin mayor problema en la frontal del área. Durante el primer tiempo, los boirenses tuvieron más ocasiones de peligro, pero no fueron capaces de materializar, por lo que el Viveiro siguió planteando un juego a bloque medio, esperando que fuera el Boiro quién diera el primer paso.

Ya en el segundo tiempo, los visitantes buscaban un ritmo lento de partido para complicar la fluidez del equipo de José Tizón. El técnico fue metiendo piernas frescas arriba, pero llegaba muy condicionado por las bajas de Prol, Casais y Juanma.

“Nos faltó un poco de diente para hacerles daño”, lamenta el técnico. Las ocasiones de la segunda mitas fueron obra del equipo local. Una fue una pared de Yago con Bruno que despejó el portero, un disparo a bocajarro de Bruno y un córner que remató Yaguito al rechace y que despejó Ayoub bajo palos.