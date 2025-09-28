De tú a tú ante el favorito

Óscar salva la entrada de Antón Guisande en una acción del partido (2)Gonzalo Salgado

El Compostela no es tan fiero como lo pintan. Al menos de momento. Ayer en A Illa se llevó un punto y gracias, ante un muy buen Céltiga, que demostró que ahora mismo es capaz de hacer más cosas con balón que el gran candidato al título. Además los de Luis Carro igualaron en cuanto a empaque y solvencia defensiva a los visitantes, que estuvieron muy respaldados en la grada por bastantes aficionados llegados de la capital gallega.

Adri Rodríguez, con un golazo por la escuadra, adelantó a los rojiblancos en la primera parte, en la que pudo quedar muy encarrilado el duelo para los de Luis Carro, pero el remate de Nico se estrelló en el poste. En la segunda empató el Compostela en un penalti por mano del propio Adri, protestado por los locales. Marcó Mateo Arellano. El Compos sólo inquietó a balón parado, haciendo valer su superioridad de centímetros y mejoró algo con la entrada de Jorge Maceira arriba al inicio del segundo tiempo, pero tuvo que acabar igualando el sistema de tres centrales de los locales para controlar a un Céltiga que en el cómputo global fue ligeramente mejor y tuvo más ocasiones.

Once inicial del Céltiga esta tarde ante el CompostelaGonzalo Salgado

Luis Carro armó la defensa, plagada de bajas, con tres centrales. Figueroa, Arnosi y Casás, ocupando Nico y Álex Rodríguez los carriles, mientras que Julio Rey, que volvió a demostrar que sobresale en esta categoría, acompañó a Óscar en el centro del campo. El partido en la primera parte fue cerrado porque el Compostela no asumió riesgos, preocupado de que el Céltiga no pudiese correr y tratando de desplegarse rápido en ataque, pero sin aventurarse con balón por zonas interiores. Esto provocó una mayor iniciativa local, que llegaba por la derecha con Nico, pero sin opciones de remate porque el equipo santiagués defendía bien el área. Siempre bien armado.

Julio Rey sigue siendo un jugador diferencial en su regreso a la categoríaGonzalo Salgado

El Compostela estaba a la espera de cazar al Céltiga desplegado para hacer transición y lo consiguió con Armental en la derecha, el ribeirense recortó a Rubi Casás en área peró llegó atento Óscar en la ayuda para taponar su disparo de zurda. Fue algo puntual porque el bagaje ofensivo del Compostela en la primera parte apenas existió. Además se mostró romo y previsible con el balón, cometiendo errores.

A la media hora le comió la tostada Sobrido a Mateo Arellano y armó el disparo desde la frontal Adri Rodríguez buscando la escuadra. El balón se perdió por poco pero fue un aviso. En la siguiente, llegó el gol. Esta vez ganó el duelo Óscar a Arellano en tres cuartos de campo y recuperó el balón, buscando de nuevo a Adri, que se sacó un trallazo lejano que se coló por la escuadra de Cobo, ayudado en parte por el viento, que siempre trabaja al lado del mar en el Salvador Otero. De todas formas fue un golazo.

El 1-0 dejó grogui al Compos y el Céltiga tuvo el segundo poco después en una doble muy clara. Fue Álex el que hizo daño por el carril del diez y puso un balón abajo al área que dejó pasar Julio. Marcos Blanco, en el mano a mano, optó por recortar y el segundo disparo de Nico se estrelló en el poste. En el 42 el Compostela tuvo su única opción clara en la primera parte, en una acción que nació de un centro de Armental desde línea de fondo y acabó rematando de zurda el lateral Diego tras un despeje poco contundente de los locales, pero el balón se perdió cruzado. El Céltiga siguió siendo capaz de merodear el área de Cobo y encontrar más situaciones de disparos desde fuera. Antes del descanso lo intentó Álex y atrapó el ex de la UD Ourense,

Muy buen ambiente en el Salvador Otero, con numerosa presencia de seguidores del CompostelaGonzalo Salgado

Movió el banquillo el técnico visitante Secho Martínez en el descanso, dando entrada a Maceira en ataque y pasando a Guisande a banda izquierda. Mejoró el Compos y al inicio de la segunda parte generó una falta en la frontal que desencadenó en la acción del penalti. Lanzó la falta Arellano y el balón dio en el brazo de Adri, que vio además la amarilla. El propio Arellano lanzó desde los once metros y empató el partido.

El Cétiga tuvo la opción del 2-1 en un balón largo que cogió mal colocada a la defensa del Compos. Se llevó el balón un incisivo Sobrido ante Kiko y entrando en área optó por un recorte que no le salió, perdiendo la opción de disparo.

Sobrido estuvo muy incisivo ante su exequipo y no perdió ocasión de fotografiarse al final con el también ribeirense ArmentalGonzalo Salgado

El partido se abrió y en ese contexto el Céltiga empezó a generar, sobre todo con el propio Sobrido en la izquierda. El Compostela empezó a mostrar también su poderío en balón parado ofensivo. Aferrándose a esta faceta como único argumento ofensivo prácticamente. Mediada la segunda parte Luis Carro dio entrada a Giráldez.

El Compostela ya jugaba directo en busca de sus referencias y dispuso de una ocasión en un disparo en área de Carlos que detuvo muy acertado abajo Manu Táboas. El juego del Céltiga con balón fluía más y a falta de un cuarto los visitantes hicieron un triple cambio e igualaron la estructura de tres centrales. Ya no hubo mucho más, salvo alguna llegada visitante a balón parado.

Ficha:

Céltiga: Manu Táboas; Santi Taboada, Arnosi, Rubi Casás, Álex Rodríguez (Anxo, min. 89); Óscar, Julio Rey; Nico, Marcos Blanco (Giráldez, min. 67), Sobrido (Jordan, min. 82); Adri Rodríguez (Marcelo Munín, min. 82).

Compostela: Álex Cobo; Jorge Valín (Damián Noya, min. 76), Kiko, Pablo Crespo, Diego Rodríguez; Mateo Arellano (Trasi, min. 86), Uzal; Adrián Armental (Porrúa, min. 76), Guisande (Samu, min. 76), Cañi (Jorge Maceira, min. 46); Carlos López.

Goles: 1-0 Adri Rodríguez (min. 36); 1-1 Mateo Arellano, de penalti (min. 49).

Árbitro: Abel Bruzos. Amarilla a Rubi Casás, Adri Rodríguez por los locales, y a Kiko, Trasi y Pablo Crespo por los visitantes.

Luis Carro: "Estuvimos bien, merecimos algo más"

“Creo que estuvimos muy bien, pero acabamos con la sensación de que pudimos haberles hecho más daño. Si no fuese por la acción del penalti, que me parece muy dudosa, podríamos irnos con los tres puntos”, lamentó contrariado Luis Carro al final del partido, ya que el empate le supo a poco.

Luis Carro sigue el partido desde la bandaGonzalo Salgado

“Estuvimos muy bien en el primer tiempo, en el partido que nosotros pretendíamos, muy bien en las distancias y en el posicionamiento por fuera, ya que sabíamos que ellos estaban más cómodos corriendo que atacando en posicional. Fue una pena porque les hicimos daño y tuvimos el 2-0, pero a este equipo si no lo matas te puede hacer gol con media ocasión, que fue lo que pasó. Me voy con la sensación de que merecimos algo más”. Carro quiere que su equipo mantenga “este nivel defensivo” en el futuro, y destaca el “muy buen partido” que hicieron los suyos, “los minimizados bien y apenas nos generaron”.