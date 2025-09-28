El CJ Cambados busca su primera victoria ante un Barco que aún no marcó

Burgáns disfruta hoy de un nuevo partido de Tercera RFEFGonzalo Salgado

El CJ Cambados se reencuentra esta tarde en Burgáns (18 horas) con el Centro de Deportes Barco en la cuarta jornada de liga de Tercera RFEF. El equipo de Pénjamo busca su primera victoria después de los empates cosechados ante Somozas y Estradense y tras caer la semana pasada en el tiempo de aumento en Santiago ante el Compostela.

Pénjamo tendrá que recomponer el centro de la defensa debido a la baja de Alberto Lago por sanción. Es la segunda vez esta temporada que los cambadeses acaban con diez un partido y tiene consecuencias en el siguiente. El técnico amarillo baraja las opciones de Brais Parada y Hugo Táboas para acompañar a Fran en el eje de la zaga.

El Barco, campeón de liga en el grupo 2 de Preferente el pasado año, se reforzó muy bien en verano con fichajes como los de Freiría (Valladares), Noel (Alondras), Raúl Paz (Polvorín), Diego Santín (Viveiro) o Vicente Schneider (Vilalbés). Todos ellos con experiencia en la categoría yen la mayoría de los casos, jugadores con gol. Pero lo cierto es que al equipo de Lino Estévez le está costando tomarle el pulso competitivo a la liga. Tres derrotas en sendas jornadas, ante Compostela, Viveiro y Boiro, en las que no ha visto puerta.

Pénjamo, que también tiene la baja de Zalo, explica que “nos enfrentamos a un equipo que genera muchas situaciones de gol, con jugadores rápidos y con buen uno contra uno, y tratan de llegar al área con muchos jugadores”. Como es habitual, la receta del cambadés para competir pasa por “igualar su intensidad a nivel ofensivo y ganar los duelos, en zona lateral y en área”.

A pesar de contar con una plantilla en la que la mayoría de jugadores no tienen experiencia en la categoría, el rendimiento del CJ Cambados este primer mes está siendo notable. “Estoy contento pero necesitamos más, así lo dicen los números. La semana pasada dimos un paso adelante sobre todo a nivel precisión. Tenemos que tener un nivel alto de trabajo para estar en el ritmo que tiene la competición y que eso nos haga tomar buenas decisiones”, explica el técnico amarillo.