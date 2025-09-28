Mi cuenta

Deportes

El Boiro, con la duda de Prol, recibe al incómodo Viveiro

El equipo de Jose Tizón busca su primera victoria en Barraña (17.30 horas)

Gonzalo Sánchez
28/09/2025 06:26
Mario Prol es duda para el partido de esta tarde
Mario Prol es duda para el partido de esta tarde

El Boiro quiere hacer buena la victoria lograda la pasada semana en Valdeorras encadenando esta tarde otro triunfo ante el Viveiro en Barraña (17.30 horas). En los visitantes volvió este verano al banquillo el técnico lucense Alberto López tras su paso por el Vilalbés. Pese a que los de Cantarrana perdieron en su estreno en casa ante el Barbadás (2-4), vienen de ganar también por la mínima a domicilio al Barco y de empatar ante los de Vilalba un partido que tenían ganado y se les escapó en el descuento.

 Jose Tizón tiene las bajas de Juanma y Víctor Casais, mientras que Prol es duda por unas molestias musculares. “Tenemos muchas ganas de brindarle una victoria a la afición”, reconoce el vigués, que considera que el rival “está yendo a más y viene de hacer dos grandes partidos, está conjuntándose porque hubo muchos cambios en su plantilla”. Tizón espera a un Viveiro “fuerte, ordenado y bien trabajado”, por lo que no espera para nada un partido fácil pese a jugar en casa. El Boiro está siendo capaz de hacer muchas cosas bien en estas primeras jornadas, en las que mereció mucho más ante Estradense y Composela, pese a no puntuar. 

