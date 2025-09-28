Mi cuenta

Deportes

El Atlético Villalonga cae por la mínima en Zubieta ante el filial de la Real Sociedad

Debutó en las visitantes la delantera italiana Syria Rosignoli, que llega de la Sampdoria

Gonzalo Sánchez
28/09/2025 15:58
El Atlético Villalonga sólo suma un punto después de las cuatro primeras jornadas en Segunda RFEF
El Atlético Villalonga sólo suma un punto después de las cuatro primeras jornadas en Segunda RFEFMónica Ferreirós

El Atlético Villalonga encajó su tercera derrota en liga al perder en Zubieta ante la Real Sociedad por la mínima. El único gol llegó a los seis minutos en un balón profundo en banda derecha que centró al área Intza Arrondo y remató muy bien Garazi Aranburu. El equipo de Romina Dadín no hizo un mal partido, asumió riesgos y no se encerró en su campo, pero le faltó mordiente en ataque y mayor presencia en área. 

Tuvo sus mejores momentos en el partido en la segunda parte, con llegadas a balón parado y un disparo de Andrea Otero desde la frontal que se perdió por encima del larguero. Debutó además su última incorporación, la joven delantera italiana Syria Rosignoli, de 19 años y que llega procedente de la Sampdoria Sub 19, donde marcó 12 goles la pasada campaña. Jugó la última media hora, pero se notó su falta todavía de acoplamiento a sus nuevas compañeras. La Real también tuvo buenas contras para sentenciar con espacios. 

El Atlético Villalonga cierra el primer de liga como colista con un único punto, pero deja atrás la parte del calendario más exigente, en la que se ha medido a cuatro de los seis primeros clasificados.

Ficha:

Real Sociedad B: Ainara, Ane, Iraia, Nahia Azpirotz, Matilde (Omaya, min. 46), Nahia Zunzunegui (Maren, min. 66), Alaia (Enara, min. 90), Garazi (Carlota, min. 69), June, Aiara (Patricia, min. 66) e Intza. 

Atlético Villalonga: Lara González, Andrea (Enma Pazos, min. 89), Noe, Sara García (Iria, min. 90), Candela (Emma Domínguez, min. 64), Laura, Noa, Ana (Syria Rosignoli, min. 64), Mery, Lucía Pérez y Paula Sanmartín. 

Gol: 1-0 Garazi (min. 6). 

Árbitra: Lidia Barragán. Amarilla a las locales Matilde y Nahia Zunzunegui, y a las visitantes Bárbara y Lucía Pérez.

