David de la Fuente gana en O Grove y Jordi Carrasco en Cambados

La Carreira de Cambados reunió a más de doscientos atletas en las diferentes categoríasGonzalo Salgado

David de la Fuente (Pinarium Marín) se hizo con la victoria en la XXIV Carreira Popular de Marisco al completar los 10 kilómetros de trazado por el núcleo urbano y la Illa da Toxa en un tiempo de 33:41, aventajando al isleño Pablo Otero en sólo dos segundos. Completó el podio al atleta arousano Amadeo Abal (Cambados) con un tiempo de 34:20.

En categoría femenina Uxía Pérez (Tui), que partía como favorita, cumplió los pronósticos y revalidó el título con un tiempo de 40:23. El segundo puesto fue para Sofía Freaza (Redondela) con 42:14 y la tercera posición para Ana María Santiso (44:03). Los ganadores se llevaron 350 euros, los segundos 250 y los terceros 150.

Los representantes del club anfitrión en la Praza de FefiñánsGonzalo Salgado

En la prueba absoluta participaron unos 180 atletas, a los que hay que sumar 70 en las categorías de base. Se repartieron 68 trofeos entre todas las categorías y una medalla conmemorativa para todos los participantes en las carreras de menores.

Atletas de todas las edades participaron en la Carreira Popular de CambadosGonzalo Salgado

En Cambados se celebró la décima edición de la Carreira Popular, que regresó seis años después con un recorrido de 10 kilómetros en la prueba absoluta en un circuito urbano que partió de Fefiñáns y al que los participantes dieron dos vueltas. La victoria fue para Jordi Carrasco (Compostela) con un tiempo de 31:57, aventajando a su compañero Daniel Álvarez en casi dos minutos. Sergio Santos (Atletismo Cambados) fue tercero con una marca de 33:46.

Una participante en Cambados saludo al público durante la pruebaGonzalo Salgado

En la categoría femenina ganó Silvia García (Ponte a Correr) con un tiempo de 40:30, seguida por su compañera de club Mercedes Paz (41:45), mientras que fue tercera Patricia Montoto (Atletismo Deza) con 42:24. Completaron el trazado de 10K un total de 155 atletas, a los que hay que sumar el medio centenar que tomaron parte en las pruebas de categorías inferiores con distancias adaptadas a las edades.