Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial China Open

Jéssica Bouzas ganó a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-5 y 6-4 en segunda ronda del WTA 1000 de Pekín. Fue una dura batalla durante hora y media en la que la arousana aguantó el tipo en los momentos claves, salvando tres bolas de set en el primero, y llegó más entera y sólida al segundo, cuando la número 31 del mundo empezó a flaquear y no pudo aguantar el nivel que mantuvo la gallega.

Bouzas Maneiro jugará en tercera ronda ante la rusa Mirra Andreeva, número 5 del mundo de 18 años, ganadora este año de Indian Wells al imponerse a Swiatek en semifinales y a Sabalenka en la final, y ganadora también del WTA 1000 de Dubai. Será otro duelo exigente para la arousana, pero también un nuevo ejemplo de que sigue codeándose con las mejores del mundo esta temporada. Será la séptima vez que juegue contra una top 20, mientras se sitúa de forma provisional como la número 45 del rankig WTA.

El partido de esta mañana en el China Open (madrugada en España) fue un auténtico toma y daca en el primer set. Frente a frente, dos jugadoras con capacidad para acelerar mucho sus golpes desde el fondo de la pista y que empezaron con la intención de llevar la iniciativa y mandar en los intercambios. Apoyada en su revés a a dos manos, la tenista de Odesa no parecía ceder, pero en el quinto juego, con 2-2 en el marcador, se vio 0-30 en contra. Bouzas ya había encontrado buenas sensaciones en la pista y consiguió el break, que consolidó ganando su saque por tercera vez para ponerse 4-2.

En el séptimo juego la vilagarciana siguió presionado, sin bajar su intensidad ni su concentración. Fue un juego largo en el que la gallega dispuso de bola de ruptura, pero después de cuatro igualadas, cayó del lado de Yastremska, que a partir de entonces emergió. La ucraniana encadenó tres juegos seguidos, empezó a restar de forma más agresiva y decidida y con 5-4 arriba dispuso de tres bolas de set. Jéssica consiguió revertir la delicada situación y dejó con la miel en los labios a su rival, a la que este año ya había ganado en tercera ronda en Wimbledon.

Jéssica alternaba puntos ganadores con otros muy peleados en los que llevó a la semifinalista del Open de Australia del pasado año al error. Fue así como consiguió su segundo break para ponerse 6-5 y ganar el set al saque con cierta facilidad después de 57 minutos muy exigentes para ambas.

Mayor entereza de la arousana

No empezó bien el segundo parcial para la vilagarciana. Tres dobles faltas seguidas la llevaron al 2-0 en contra de inicio. Pero no se vino abajo. Consiguió un break rápido y el marcador se igualó. A medida que avanzaba el partido la ucraniana empezaba a verse más cansada, tratando de acortar los puntos y cometiendo errores en los intercambios. El partido estaba para Bouzas Maneiro, más entera. Con 4-4 al resto, Jéssica encontró su oportunidad de decantarlo definitivamente. Se puso 0-40 y con un derecha plana y cruzada consiguió el break que plasmaba su mayor fortaleza en la pista. Con su saque remató al faena. Otra gran victoria que se apunta, la vigésimo séptima del año y el décimo triunfo ante una top 50. Ahora se medirá por primera vez a Andreeva, la adolescente prodigio del tenis mundial que está llamada a ser número uno.