El Sigaltec recibe al potente Calvo Basket Xiria esta tarde en la gran final de la Copa Galicia

Aarón Monteagudo durante el partido ante Rosalía en el pabellón Sara GómezMonica Ferreiros

El pabellón Sara Gómez acoge esta tarde a las 19 horas la final de Copa Galicia para equipos de Tercera FEB que enfrenta al Sigaltec CLB y al Calvo Basket Xiria de Carballo. El equipo de Luis Gabín afronta la final con la baja de Álvaro Rodríguez, que sigue lesionado. El técnico vilagarciano volverá a dar minutos a los doce jugadores que participaron en los tres partidos de fase de grupos.

Enfrente el Sigaltec tendrá hoy un proyecto muy ambicioso. Los de Carballo ficharon este verano al ala-pívot francés Curtis Larousse (2.01 metros), al exterior belga Darnell Snyers, al base portugués Pedro Roque do Vale Carvalhal y al ala-pívot pontevedrés Sergio Yubero, al que los vilagarcianos conocen a la perfección porque el pasado año jugaba en Cambre. Además, gracias al convenio con Leyma Coruña, también incorporaron al base Carlos Varela y al pívot argentino Manuel Oillataguerre.

"Me parece muy buen equipo, sólido, que sabe perfectamente a lo que juega tanto en ataque como en defensa. Le pasa un poco como a nosotros, que ya tiene normas claras y automatismos de trabajar años anteriores y eso a estas alturas de temporada no es habitual y da ventaja respecto a equipos que aún se están conociendo", explica Luis Gabín. Ambos finalistas llegan invictos en Copa a este duelo por el título. Los de Bergantiños ganaron sus cuatro encuentros.

"Me preocupa especialmente su juego exterior, tienen muchos jugadores que pueden jugar y defender varias posiciones, varios manejadores de balón y casi todos son amenaza exterior en el tiro. Llevan 37 triples en 4 partidos que son números que tendremos que controlar para tener opciones", analiza Luis Gabín.

"Algo inesperado"

Para el Sigaltec esta final "es algo inesperado", ya que planteó el torneo como un período de preadaptación a la nueva categoría. "No entraba dentro de los planes que no saliese una primera fase como nos salió". Una vez en la final, Gabín reconoce que "no es un partido más de pretemporada, jugamos en casa y nuestra gente va a estar deseando que ganemos". Aún reconociendo la dificultad, dado el potencial del rival y que los locales serán fieles a sus normas de pretemporada en cuanto a rotación y pruebas de sistemas de juego, el técnico no esconde que "es un partido especial y lo vamos a competir al máximo".