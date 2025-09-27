Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Sigaltec cede en la final de Copa ante la superioridad física del Xiria

Los de Carballo se imponen en el pabellón Sara Gómez 66-82 tras capturar 54 rebotes

Gonzalo Sánchez
27/09/2025 21:44
El Sigaltec cedió ante la superioridad física del equipo de Carballo, que acaba la Copa invicto
El Sigaltec cedió ante la superioridad física del equipo de Carballo, que acaba la Copa invicto  Gonzalo Salgado

El Calvo Basket Xiria se proclamó campeón de la Copa Galicia de Tercera FEB al ganar en la final al Sigaltec en Vilagarcía. El equipo de Luis Gabín cedió ante la superioridad física de los de Carballo, que dominaron el rebote con 54 capturas, 24 de ellas en ataque, y estuvieron siempre por delante en el marcador (66-82). Pese a ello los locales lucharon, con Pablo Fernández como máximo anotador con 29 puntos y MVP de la final, pero encajaron la primera derrota de la pretemporada ante un rival superior, con cuatro extranjeros en su plantilla y varios jugadores cedidos por el Leyma Coruña.

Muy buen ambiente en el pabellón Sara Gómez para disfrutar de la final
Muy buen ambiente en el pabellón Sara Gómez para disfrutar de la final   Gonzalo Salgado

El partido se jugó con muy buen ambiente en el pabellón y no defraudó. El Xiria empezó con muchísimo acierto, anotando en sus primeros seis ataques, triple a tablero del argentino Manuel Oillataguerre incluido. El Sigaltec tuvo problemas para defender el poste bajo, donde sacaba ventajas y puntos Rubén Rey, por lo que se vio 4-13 abajo de inicio en el marcador.

 Los vilagarcianos, fieles a su estilo de jugar a toda pastilla y mirar aro en cuanto consiguen la primera ventaja en ataque, entraron en calor y encadenaron varias acciones para acercarse 11-13 tras un triple del ala-pívot noiés Miguel Gil. Luis Gabín pidió tiempo con la intención de que los suyos elevaran sus prestaciones en defensa, pero era complicado por la diferencia física y de estatura. Además, el Sigaltec empezó a perder balones, por lo que los de Bergantiños siguieron anotando con fluidez y volvieron a escaparse, esta vez por 11 puntos (14-25).

Raúl Satorum realiza una entrada a cansta
Raúl Satorum realiza una entrada a canasta Gonzalo Salgado

La vuelta a pista de Óscar Castaño permitió a los “locales” cuidar mejor el balón y volver a encontrar ventajas. Las aprovechó Pedro Sabugueiro con cinco puntos seguidos que permitieron a su equipo cerrar el primer cuarto con mejores sensaciones (19-25). 

El segundo empezó con otro triple de Sabugueiro, pero los “locales” siguieron a remolque por el dominio en el rebote en ambos lados de la pista del Xiria. Pese a ello, Pablo Fernández tiró del carro anotador local. Acabó la primera parte con una veintena de puntos. Los de Luis Gabín llegaron a acercarse a uno (40-41), pero el Xiria volvió a sostenerse gracias al rebote, con el argentino Oillataguerre campando a sus anchas. El Sigaltec encajó cinco puntos en los últimos 17 segundos al volver a conceder segundas opciones y sumar otra pérdida (44-52). 

El Xiria, con su quinteto más fuerte, empezó mejor la segunda parte, muy serio e intenso en defensa, por lo que disparó la ventaja (44-59) tras un parcial inicial de 7-0. La final empezó a decantarse, ya que los triples locales no entraban y Carlos Varela, el base gaditano cedido por el Leyma Coruña, subió el ritmo en los de Carballo, decididos a llevarse el trofeo. Llegaron a mandar por 19 puntos. 

El Sigaltec reencontró buenas sensaciones, por lo que consiguió ponerse a 12, pero de nuevo la superioridad física en la pintura del Xiria hizo imposible el sueño de la remontada (56-75).

Luis Gabín habla con sus jugadores durante un tiempo muerto
Luis Gabín habla con sus jugadores durante un tiempo muerto   Gonzalo Salgado

En el último cuarto, ya con menos acierto, el Sigaltec no bajó los brazos, mantuvo su ritmo vertiginoso y llegó a ponerse a 13 a falta de cinco minutos, pero le faltó acierto en el tiro exterior para poder acercarse más, por lo que acabó cediendo, pero es un más que digno subcampeón.

Jorge Rodríguez sufre una falta en la pintura ante la presencia de Adrián Kovac
Jorge Rodríguez sufre una falta en la pintura ante la presencia de Adrián Kovac   Gonzalo Salgado

Ficha:

Sigaltec: Óscar Castaño (2), Jorge Rodríguez (2), Pablo Fernández (29), Miguel Gil (5), Adrián Kovac (2) - quinteto inicial- Mateo Bello (6), Raúl Santorum (2), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (8), Aarón Monteagudo (8), Carlos Caamaño (2). 

Xiria: Manuel Oillataguerre (7), Lorenzo Sánchez (0), Darnell Snyers (9), Alejandro Iglesias (14), Rubén Rey (14)- quinteto inicial- Sergio Yubero (2), Nicolás Gerpe (0), Pedro Do Valle (7), Roi Reguera (0), Ignacio Luaces (0), Carlos Varela (17). 

Parciales: 19-25/25-27/12-23/10-7.

