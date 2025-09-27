Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Inelsa Asmubal inicia esta tarde una temporada de transición en División de Honor Plata

Recibe a las 20 horas a la SAR Rodavigo en el primer duelo de su camino al objetivo de la permanencia

Gonzalo Sánchez
27/09/2025 06:10
La familia del Asmubal Meaño tiene una cita esta tarde en el pabellón de Coirón
Mónica Ferreirós

El Inelsa Asmubal recibe esta tarde a las 20 horas en Coirón a la SAR Rodavigo en el estreno de la División de Honor Plata. Debuta el vigente campeón en una temporada que se presenta de transición, dada la renovación que está experimentando la plantilla, donde se están haciendo hueco jóvenes júniors que están llamadas a liderar el relevo generacional que necesita el club a medio plazo.

Jugadoras con talento como Alba Domínguez, Raquel Muñiz, ambas en dinámica con la selección gallega juvenil y Claudia Vera, que todavía están en plena formación y deben adquirir experiencia. Respecto a la temporada pasada destacan las bajas de las porteras Guadalupe Larralde y Nadia Vázquez, dos jugadoras decisivas en el rendimiento que ofreció el equipo. En cuanto a caras nuevas, el Inelsa fichó a dos jóvenes promesas que llegan del Balonmán Cangas, la portera Irene Ríos y la pivote Irene Romero. También llegó la primera línea brasileña Nicole para suplir a la dominicana Danilza Liranzo. 

En el capítulo de renovaciones continúan jugadoras como Luna Otero, Shaila Fernández, Sofía Arangio, Uxía Varela, María Currás, Agus Ballada, Raquel Sineiro, Laura y Sabela Miniño y Carol Fajardo. El entrenador vigués Juan Costas reconoce que el objetivo del Asmubal tiene que ser la permanencia. Lograrla de forma holgada sería lo ideal para poder trabajar mejor con las jóvenes y darles más cancha y protagonismo. Costas cree que el club debe seguir dando pasos en el trabajo con la cantera para poder nutrir al primer equipo y consolidarse en la categoría. 

Hoy las meañesas tendrán enfrente a un rival incómodo que promete batalla y un partido abierto. Como es habitual los últimos años, la entrada al pabellón para el público es gratis. 

