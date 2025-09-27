El EncestaRías Women celebra la gran fiesta del baloncesto femenino mañana en Vilagarcía

Maristas y Cortegada se ven las caras de nuevo en pretemporadaQuintana

El pabellón Sara Gómez acoge este domingo la gran fiesta del baloncesto femenino en Vilagarcía de la mano de la primera edición del EncestaRías Women, que llega con un menú muy cargado y atractivo. A las 17 horas se enfrentan el Ensino Lugo de Liga Femenina Endesa y al Barcelos, también de la máxima división portuguesa. Un espectacular aperitivo antes del plato fuerte que mide al Mariscos Antón Cortegada y al Maristas Coruña (19 horas), justo una semana antes de que se estrenen en Liga Femenina 2.

El partido tendrá como aliciente ver en acción a las dos norteamericanas del equipo de Manu Santos que llegaron esta semana, la base Damaris Rodríguez y la pívot Christabel Ezumah. Los socios del Cortegada y del Sigaltec acceden gratis al torneo, mientras que los no socios pagan 5 euros de entrada, con derecho a una rifa para el sorteo de múltiples regalos, como cenas y ropa deportiva. Se espera una tarde de muchas sorpresas en el pabellón Sara Gómez.

Desde la asociación EncestaRías invitan a todas las personas que contribuyeron al baloncesto femenino de la ciudad a acudir al pabellón, con el objetivo de que tenga la mejor acogida posible para que pueda repetirse en los próximos años, ya que la idea es contar con el mejor evento femenino posible en la ciudad, contando con su club más representativo, la AD Cortegada.