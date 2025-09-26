O Grove y Cambados disputan sus Carreiras Populares este domingo

Imagen de la pasada edición de la Carreira Populas na Festa do MariscoCedida

Este domingo se disputa la carrera popular fiesta del marisco en O Grove , en la que será su 24 edición , y son más de 350 los atletas que correrán en tierras mecas . En la carrera absoluta , que se desarrollará por el núcleo urbano y la isla de A Toxa , completando un recorrido de 10 km , destaca la presencia de atletas de renombre como Hicham Sigueni , de origen marroquí , que participó ya en dos olimpiadas , o el atleta de Marín David De La Fuente que ya sabe lo que es ganar carreras populares, muchas de ellas este año demostrando un gran estado de forma actual.

Habrá que tener también en cuenta a Pablo Otero del Atletismo Narón aunque natural de la Illa de Arousa y al atleta cambadés Amadeo Abal Chaves; en el apartado femenino la gran favorita es la ganadora de la edición del año pasado , Uxía Pérez Bugarín que viene de ganar hace una semana los 10 k de la carrera de empresas en Porriño , sin perder de vista a la joven promesa Carol Santos del Ría de Ferrol aunque afincada en Pontevedra.

Numerosa participación local entre la que destaca Yago González Mourelos , 4º clasificado el año pasado, y Santiago Falcón que a pesar de ser ya un atleta de categoría máster aspira a estar entre los 10 primeros clasificados absolutos. En total se repartirán 68 trofeos entre todas las categorías y una medalla conmemorativa para todos los participantes en las carreras de menores; por su parte los tres primeros clasificados en la general , tanto en categoría masculina como en femenina se repartirán un montante económico de 1500 euros.

La salida de la prueba absoluta de 10 km está prevista para las 10:00 h en el Paseo de Confín, estando ubicada la meta en el mismo lugar ; las carreras de menores comenzarán a las 11:30 h y se desarrollarán todas ellas en el paseo de Confín.

Cambados recupera su prueba

Asimismo, el Concello de Cambados recupera su Carreira Popular, que llevaba sin celebrarse desde el 2019 y que ya acumula cerca de 200 participantes. Para celebrar el décimo aniversario, la prueba contará con un nuevo recorrido de cinco kilómetros que habrá que recorrer dos veces, partiendo de la Plaza de Fefiñáns a las 10:00 horas.

La prueba absoluta estará abierta a todos los atletas que tengan al menos 18 años el día de la prueba. La distancia que recorrerá cada atleta dependerá de la categoría a disputar.