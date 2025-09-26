Llegó Christabel Ezumah y falta Horford para completar el puzle del Mariscos Antón Cortegada

Christabel Ezumah, recién llegada a Vilagarcía, posa en el pabellón Sara GómezGonzalo Salgado

La pívot norteamerciana Christabel Ezumah se unió a la pretemporada del Mariscos Antón Cortegada, por lo que Manu Santos cuenta con toda la plantilla a la espera de que llegue Maira Horford, que tiene cita en la embajada el lunes para recibir el visado y poder viajar a España la próxima semana.

Ezumah se ejercitó ayer con sus nuevas compañeras en doble sesión. Se trata de un jugadora de 1.88 metros que al igual que Damaris Rodríguez proviene del baloncesto universitario. Jugó cuatro temporadas en Campbell Fighting Camels y la última lo hizo en Alabama Crimson Tide, promediando 2.5 puntos y 3.4 rebotes en menos de diez minutos de media en pista.

Christabel también puede jugar de alero, pero llega a Vilagarcía para aportar en la pintura, sobre todo en defensa y rebote. Si bien Manu Santos trabajará con ella para que también pueda ser una jugadora que saque ventajas en ataque. Por delante todavía tiene un tiempo de aclimatación y acoplamiento, ya que el cambio de país, de cultura y de la propia competición la obligarán a poner mucho de su parte para adaptarse al Cortegada.

El equipo sigue preparando el EncestaRías Women, en el que se mide en domingo en el pabellón Sara Gómez a partir de las 19 horas al Maristas Coruña. Será el último test de pretemporada para las locales, que aún no están al completo y necesitan tiempo para acoplar a las extranjeras, recién llegadas.