Fexdega se convierte este sábado en la capital gallega de ajedrez gracias al XXXI Memorial Adolfo Pedrido

Juanmi Doval, Anxo Vilas y Carlos Coira presentaron el Memorial Adolfo PedridoCedida

Fexdega acoge este sábado la XXXI edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, que organiza el CX Fontecarmoa con la colaboración de la Fundación de Deportes. A partir de las 11 y hasta las 20 horas, más de 180 ajedrecistas tomarán parte en el Open Internacional y en la prueba de categorías base (desde sub 8 a sub 14) que será la décima de las catorce pruebas calendadas en el circuito galego de promoción, que echará el cierre también en Vilagarcía a finales de noviembre.

"O Club Fontecarmoa é un dos máis activos da cidade, sen ir máis lonxe, levan 31 anos organizando esta importante proba, por iso é unha honra colaborar con eles", dijo el edil de Deportes, Carlos Coira, en la presentación en la que estuvo acompañado por el directivo del club anfitrión y secretario de la Federación Gallega, Ángel Vilas, y por el director deportivo de la Fundación, Juanmi Doval.

En el Open Absoluto Internacional, valedero para el ranking ELO Fide y en el que se han inscrito 98 jugadores, destaca la participación del Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov, de Maestros Internacionales como el caboverdiano Mariano Ortega y el sanxenxino Julio Suárez y de Maestros Fide como Xulio del Prado (Xadrez Ourense). "O nivel de competencia será alto. Para que nos fagamos unha idea, hai uns 20 xogadores que superan os 2 mil puntos ELO -ranking internacional-, ademais de 11 con título de grandes mestres ou mestres internacionais", explicó Ángel Vilas.

El Torneo Absoluto reparte premios en metálico para los ocho primeros clasificados: 300 euros, 200,150, 120, 80, 60, 50 y 40 respectivamente. También hay premios en metálico de 30 euros para los ganadores por tramo de ELO, trofeos por puesto Y categoría femenina. Se juega por sistema suizo a 7 rondas, la primera a partir de las 11 horas.

Por lo que respecta al evento del circuito de promoción, después de las nueve primeras pruebas disputadas, llegan como líderes a Vilagarcía Martín Lema (Xadrez Pontevedra) en categoría sub 8, Yago Brea (Xadrez Mos) en sub 10, David Álvarez (Lucena) en sub 12 e Iván Martínez (Lucena) en sub 14. Hay un total de 82 ajedrecistas inscritos.

En cuanto a la representación del CX Fontecarmoa, serán un total de setenta los ajedrecistas que entren en liza en las diferentes categorías. El acto de clausura y la entrega de premios será a las 20 horas.