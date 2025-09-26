Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Xuven celebra mañana el Torneo do Albariño con dos partidos en O Pombal

El Pepa A Loba se mide al Estudiantes de Pontevedra y el Igualdade Cambados al Compañía María

Gonzalo Sánchez
26/09/2025 06:10
Julia Cacabelos y Noelia Gómez presentaron el Torneo do Albariño
Julia Cacabelos y Noelia Gómez presentaron el Torneo do AlbariñoCedida

El Xuven celebra este sábado una nueva edición del Torneo do Albariño de baloncesto. El evento fue presentado ayer en el pabellón de O Pombal por la concejala de Deportes, Noelia Gómez, y la presidente del club, Julia Cacabelos. Se celebra mañana con un doble compromiso en el pabellón cambadés. 

A las 18 horas se miden los equipos masculinos del Xuven Pepa A Loba con el Estudiantes de Pontevedra, mientras que a partir de las 20 horas juegan el Xuven Igualdade Cambados ante el Compañía de María. La entrada es gratis para el público. “Convidamos a todos os veciños e veciñas a que veñan a gozar dunha tarde de baloncesto”, dijo Noelia Gómez. 

“Ademáis o tempo acompaña porque hai previsión de chuvia, polo que non hai mellor sitio para pasar a tarde que no pavillón do Pombal disfrutando do torneo”. Gómez destaca que el Torneo do Albariño sirve para dinamizar el deporte en la localidad, además es un buen punto de partida para los equipos sénior del Xuven de cara a la temporada liguera.

 El equipo masculino sénior del club amarillo competirá en Tercera Autonómica, mientras que los pontevedreses lo harán en Segunda, por lo que será un buen test para los locales. El equipo femenino, el Igualdade Cambados, y las santiaguesas comparten categoría esta temporada, ambos compiten en Segunda Autonómica. 

