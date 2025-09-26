El exentrenador de Ferrero y Carlos Alcaraz, en Sanxenxo

Hernández y Cascales, juntos en las instalaciones de la Cultural de SanxenxoJ.C.

Intensa jornada, la quinta del ITF World Tennis Tour Juniors de Sanxenxo, a la que a los partidos programados hubo que sumarle la visita de Antonio Martínez Cascales, y la de los niños y niñas de Primaria del CEIP de Nantes, cuyo centro educativo linda con La Cultural, y que fueron espectadores de lujo en las gradas contemplando a las futuras leyendas del tenis mundial.

Cascales no sólo fue el descubridor de Juan Carlos Ferrero, cuando el que fue número 1 del mundo tenía tan solo 10 años. Le acompañó toda su carrera deportiva, algo poco habitual en el circuito profesional, y fue el fundador de la Ferrero Tennis Academy, donde se gestó la progresión meteórica de Carlos Alcaraz, cuando llegó con 14 años. Cascales es una institución en el tenis español a lo largo de las últimas cuatro décadas y una persona clave en los éxitos de Ferrero y de Alcaraz.

En Sanxenxo estuvo acompañado por Francisco Hernández, presidente de la entidad de Sanxenxo. El alicantino no perdió detalle del desarrollo del torneo y de las instalaciones en Nantes, felicitando a Hernández y a todo su equipo por el gran trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años.

Alumnos del CEIP Nantes disfrutaron del torneoJ.,C.

Ayer se disputaron 16 partidos, con buena parte de representantes españoles, de los que sólo ha sobrevivido en los individuales el catalán Eudald González, al ganar su encuentro con el portugués Fontes Damorín en el que ha sido el más largo de todos los jugados hasta este jueves, con algo más de tres horas y tres sets 4-6, 7-5 y 6-3. El de Barcelona accede así a los cuartos de final, que se disputan hoy viernes, teniendo enfrente al americano Carel Aubriel Ngounnoue.

En dobles, se mete directamente en la final el balear Xavi Palomar, que precisamente perdía su encuentro contra el de Estados Unidos. El de Palma hará tándem con el checo Oliver Sanders y se las verán contra los noruegos Sebastian Ele y Johan Oscar Llen, a las cinco y media de la tarde de este viernes.

En chicas individual no lograban pasar a cuartos la barcelonesa Carla Vázquez Alcudia, que perdía su encuentro contra la checa Klara Blazkova, por 7-6(5) y 6-3; así como la rumana Sorana Matis, afincada en España, que se retiraba por lesión en el segundo set del partido que estaba disputando contra la también checa, Denisa Zoldakova.

Fontes Damorín felicita a Eudald GonzálezJ.C.

En dobles femenino disputarán la final las checas Blazkova y Zoldakova contra el tándem suizo/inglés formado por Sarina Schnyder y Hollie Smart, a partir de las 16.00 horas.