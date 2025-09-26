El Boiro instalará una grada supletoria ante la incesante demanda de entradas para ver a las leyendas del Real Madrid

Marcos Martínez, presidente del CD Boiro, en el palco de Barraña junto a Rafael LouzánMónica Ferreirós

El partido que las leyendas del Real Madrid jugarán el próximo sábado día 4 de octubre en Barraña ante el equipo de veteranos “Amigos CD Boiro” está desbordando las expectativas. Hasta tal punto que la directiva del CD Boiro, una vez vendidas las más de mil entradas con asientos en las dos gradas cubiertas, abrió un plazo de inscripción para solicitar reservas de más entradas, con el objetivo de estudiar la posibilidad de colocar una grada supletoria.

Visto que la demanda no deja de crecer, la directiva que preside Marcos Martínez ha dado luz verde a la instalación de una nueva grada de 206 asientos, como ya ocurrió en el partido de Copa del Rey hace dos años ante el Mallorca. En las oficinas del club se despachan las últimos billetes para este partido que va a ser todo un acontecimiento en Boiro. Apenas quedan ochenta disponibles.

El Madrid sigue confirmando nombres de exjugadores que se vestirán de corto en Barraña. Luis Milla, Amavisca y Antonio Núñez se suman a una lista en la que ya figuraban Paco Buyo, Balboa, Pavón, Martín Vázquez o José Antonio Camacho.