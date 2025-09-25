Jéssica Bouzas se regala un soberbio estreno en Pekín para celebrar su 23 cumpleaños

Jéssica Bouzas Maneiro ganó ayer a la rumana Cristian en su estreno en el centro olímpico de Pekín China Open

Jéssica Bouzas celebró su vigésimo tercer cumpleaños regalándose un partido perfecto ante la rumana Jaqueline Cristian en su estreno en el WTA 1000 de Pekín. La vilagarciana se impuso 6-4 y 6-0 en apenas una hora de partido. La número 42 del mundo poco pudo hacer ante una entonada Bouzas Maneiro, que se enfrentará en segunda ronda a la ucraniana Dayana Yastremska, número 31 del mundo.

A sus 23 años recién cumplidos ayer miércoles, la temporada de Jéssica Bouzas es más que notable. Tanto por su evolución en el juego, cada vez más sólida y competitiva, como por sus resultados, En el centro de tenis del parque olímpico afrontó esta noche en Beijing su cuadragésimo séptimo partido del año, el vigésimo primero ante una rival top 50 del mundo. Al ganar a la rumana, Jéssica lleva 26 victorias esta temporada, en la que ha jugado el 70% de sus partidos ante jugadoras del top 100. Provisionalmente se sitúa la 46 del ranking, aunque hace tiempo que no se obsesiona con ello.

Hoy empezó 2-0 abajo y haciendo solo dos puntos en los dos primeros juegos, pero como es habitual no tardó en entonarse y coger sensaciones en la pista. En el tercer juego del primer set hizo un break y a continuación ganó su saque en blanco. Un chute de confianza que le permitió despegar. A partir de ahí se puso en modo apisonadora. Jugó un tenis excelso, dominando los intercambios desde el fondo de la pista, encadenando golpes ganadores y minimizando errores no forzados. Cuando la arousana coge esa velocidad de crucero, nada puede hacer la rival que esté enfrente. Fueron cinco juegos seguidos para ponerse 5-2 en los que se jugaron sólo veintidós puntos, de los cuáles Jéssica ganó veinte. Un rodillo.

Jaqueline Cristian, de 27 años y entrenada por Javier Martí (ex técnico de Bouzas), consiguió cortar la dinámica al elevar bastante su nivel de juego. Pasó a arriesgar y a presionar a Jéssica, lo que le permitió ponerse 5-4. Bouzas sacó entonces para ganar el set y se vio 0-30 abajo. Pero espantó cualquier fantasma o duda y levantó la situación con un juego extraordinario y tres "winners", dejando claro que no iba a relajarse y que tenía el cuchillo entre los dientes.

Y eso fue lo que se vio también en el segundo set. Empezó levantando un 40-0 en contra al resto, luchando cada punto y sin conceder absolutamente nada. Muy motivada y animada constantemente por su equipo con mensajes positivos, Jéssica fue minando la moral de la rumana. Superior en todo, los juegos fueron cayendo de su parte hasta endosarle el "rosco".

Excepcional debut de la gallega para reencontrarse con la victoria tras Cincinnati, Monterrey, US Open y las finales de la Billie Jean King Cup. Ahora espera Yastremska, que estará con ganas de revancha tras la victoria de Jessi este año en Wimbledon en el único precedente entre ambas.