El Sigaltec completa su pleno de victorias en Copa al remontar en Ourense ante el Bosco (65-66)

Mateo Bello en acción en el partido ante el CB ChantadaMónica Ferreirós

Tres de tres. El Sigaltec cerró la fase de grupos de la Copa Galicia con pleno de victorias al imponerse en Ourense al Bosco Salesianos por 65-66 en un partido en el que levantó una desventaja de 15 puntos en la segunda parte. El equipo de Luis Gabín se enfrentará en la gran final al Calvo Basket Xiria de Carballo, que también ganó todos sus partidos en el otro grupo. Será este sábado a las 19 horas en el pabellón Sara Gómez.

En Ourense los vilagarcianos no empezaron bien, superados por la intensidad de los locales, que fueron capaces de presionar a toda pista e incomodar el juego de transición del Sigaltec. Al tener que jugar cinco contra cinco, más parados, los jugadores que entrena Gabín no consiguieron fluir. Pese a que Bosco dominaba el rebote, no era capaz de penalizar en las segundas acciones a su rival, fallando bastante debajo del aro. Por eso la desventaja no se fue más allá de los diez puntos en la primera parte. Al descanso el Sigaltec llegó nueve abajo tras perder bastantes balones y la batalla del rebote.

En el tercer cuarto las sensaciones ya fueron otras, pero tres triples locales desde las esquinas al final de posesión marcaron la máxima en el marcador para el Bosco (46-31 en el minuto 26). A partir de ahí cambió el partido, el Sigaltec dominó el rebote y pudo correr, por lo que endosó un parcial de 1-12 que le devolvió al partido. Aunque un triple lejano a tablero de los locales estropeó parcialmente la buena reacción visitante (50-43).

El Sigaltec entró en racha al inicio del último cuarto. Primero con tres robos y contraataques de Jorge Rodríguez y a continuación con un entonado Óscar Castaño, que anotó 12 puntos seguidos (dos triples). El parcial fue de 5-20, que unido a lo ocurrido al final del tercer cuarto lo elevaba a un total de 9-32, por lo que los vilagarcianos se pusieron ocho arriba (55-63) a falta de cuatro minutos.

Pero tras el tiempo muerto local al Sigaltec le costó mucho rematar la faena. Llegaron los errores en los tiros libres e incluso el Bosco tuvo un último tiro para ganarlo. Cayó del lado vilagarciano, que prosigue su preparación para la Tercera FEB firmando una extraordinaria marcha en la Copa Galicia.

Entradas para la final

Las entradas para la final del sábado que organiza la Federación Gallega de Baloncesto en el pabellón Sara Gómez tienen un coste de 3 euros y se pueden adquirir en ataquilla.com o en la propia instalación. Será retransmitida por streaming en el canal de FegabaTV.

Anotadores

Bosco Salesianos: David Guerra (10), Martín Pereira (18), Gabriel Preotu (10), Diego López (5), Martín Álvarez (18) - quinteto inicial- Rodrigo Varela (2), Javier Rodríguez (0), Xurxo Rubin (0) y Ángel Méndez (2).

Sigaltec: Óscar Castaño (14), Pedro Sabugueiro (3), Aarón Monteagudo (0), Miguel Gil (10), Adrián Kovac (6)- quinteto inicial- Raúl Santorum (2), Mateo Bello (1), Jorge Rodríguez (10), Patricio Serqueira (0), Pablo Fernández (14), Daniel Rey (2) y Carlos Caamaño (4).