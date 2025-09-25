El CPI Domingo Fontán se proclama campeón nacional en Alcalá de Henares

Los miembros del equipo de ajedrez del Domingo FontánCedida

Los alumnos del CPI Domingo Fontán de Portas, dirigidos por Javier Fernández, vienen de proclamarse campeones en el Torneo Nacional Escolar de Ajedrez por Equipos Tic Tac Chess 2025.

Una competición que se llevó a cabo en Alcalá de Henares, en Madrid, y a la que el Domingo Fontán consiguió acceder mediante una fase clasificatoria previa.

Los de Portas mostraron una gran superioridad con 17 partidas ganadas, unas tablas y solo una derrota, asegurando el título antes de la última ronda. Todos los jugadores recibieron un tablero profesional de madera y el respectivo trofeo.

Con esta nueva victoria, el CPI Domingo Fontán se consolida como un referente en el ámbito del ajedrez escolar, tanto a nivel regional como estatal, reforzando el compromiso del centro por impulsar actividades que enriquezcan la formación integral del alumnado.