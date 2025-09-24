Special Olympics regresa con sus bicicletas a Vilagarcía el próximo cinco de octubre

Las autoridades durante la presentación de la pruebaConcello de Vilagarcía

La relación de Special Olympics con Vilagarcía de Arousa continúa siendo una de las más longevas. Así, con la colaboración del Concello y de la Asociación Con Eles, la XIII Marcha Ciclista Unificada Special Olympics Galicia volverá a disputar su última etapa en Vilagarcía el próximo cinco de octubre.

Se trata del decimotercer año consecutivo que Special Olympics apuesta por Vilagarcía, en la que será su edición más multitudinaria, y es que en total se esperan más de 206 deportistas, siendo la etapa de la capital arousana una de las más numerosas, con más de 60 participantes. Al igual que en ediciones anteriores, no solo participarán personas con discapacidad, sino que también lo harán todos aquellos que así lo deseen.

Uno de ellos será el edil de Deportes, Carlos Coira, quien ya estuvo en la pasada edición. En la presentación de la prueba estuvo presente Guillermo Reinaldo, de Deporte Galego da Xunta de Galicia, quien quiso mostrar su agradecimiento. “Queremos trasladar a nosa noraboa a todos os organizadores, porque estas iniciativas fan unha Galicia máis forte”, comenta el representante de la Xunta.

Por otro lado, Eladio Fernández, presidente de Special Olympics, recalcó la importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas. “A etapa de Vilagarcía é a máis longa e na que máis persoas participan, cunha cifra de 68”, comenta. “O que estamos promovendo é que os nosos fillos teñan a maior autonomía e tamén que a sociedade os coñeza por esas capacidades e deixen as limitacións para outros momentos”, afirma Eladio.

Por su parte, Evangelina, presidenta de la Asociación Con Eles agradeció el apoyo de todas las instituciones, a la vez que recalcó la necesidad de construir una residencia. La prueba no tendrá un carácter competitivo al igual que en las ediciones anteriores.

El recorrido partirá de la Plaza de la II República a las 11:30 horas del cinco de octubre, haciendo un recorrido de 13 kilómetros que recorrerá Valle Inclán, única calle en la que se cortará el tráfico al paso de la carrera por la situación de las vías del tren, llegará a Vilaxoán, subirá por el Polígono de Trabanca y volverá a la Segunda República. Los ciclistas irán siempre en el sentido de la marcha, por lo que no será necesario cortar el tráfico a excepción de Valle Inclán.

Special Olympics siente Vilagarcía de Arousa como su casa, algo que el alcalde, Alberto Varela, remarcó durante la presentación de la prueba. "Temos unha gran cidade para andar en bicicleta, para eso se fixeron infraestructuras e seguramente no futuro sexan máis", comenta Varela. Asimismo, el alcalde no se quiso olvidar de los deportistas de la Asociación Con Eles, que serán los anfitriones de la decimotercera edición de la prueba.