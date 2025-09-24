El Portonovo da a conocer su estabilidad económica y supera el medio millar de socios

El Portonovo está haciendo bien las cosas a nivel económico y socialPortonovo SD

El Portonovo reunió a sus socios el domingo en una asamblea que sirvió para que la directiva que preside Óscar Conde presentase las cuentas de la última temporada. El club está saneado y goza de una buena salud económica.

La temporada pasada la cerró con un superávit de catorce mil euros, según explicaron los dirigentes a los socios, y para la vigente campaña presentaron un ambicioso presupuesto que esperan equilibrar con los ingresos previstos para intentar acabar con saldo positivo. Cabe destacar que el club está consiguiendo aumentar su respaldo social, en gran medida por la buena campaña de captación realizada durante el verano, con la que han fidelizado ya a más de medio millar de personas.

El buen trabajo de la directiva no está pasando desapercibido para empresas y patrocinadores, que se están sumando para apoyar a una entidad con mucha historia en el fútbol de O Salnés.

En cuanto al apartado deportivo, de momento el inicio de liga ha sido mejor en cuanto a sensaciones que a resultados, con cuatro puntos en su casillero en tres partidos. Si bien se espera que el equipo de Minso Vidal vaya a más a medida que avance la competición. El domingo visita al recién ascendido Tyde a las 18 horas en el campo Álvarez Durán 1.