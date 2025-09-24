Mi cuenta

Deportes

El ITF World de Sanxenxo avanza con el suizo Flynn Thomas como rival a batir

El número 34 del ránking mundial júnor y el italiano Michele Mecarelli, número 57, parten cono principales favoritos

María Caldas
24/09/2025 06:15
El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo acoge el ITF hasta el domingo -
El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo acoge el ITF hasta el domingo -Cedida

La Green Set del Círculo Deportivo y Cultural de Sanxenxo sigue acogiendo los mejores encuentros del tenis júnior en la 23ª edición del ITF World Tennis Tour, que se disputa hasta este próximo domingo 28 de septiembre. En una jornada con más de 36 partidos a disputarse, y con las pistas en pleno funcionamiento desde las 8:30 horas, el suizo Flynn Thomas continúa en la cabeza de la clasificación, ocupando el puesto 34 del ránking con tan solo 18 años. 

Thomas es una de las grandes promesas del tenis suizo, consiguiendo unos destacados resultados en sus intervenciones nacionales e internacionales. En el segundo lugar de la clasificación se sitúa el italiano Michele Mecarelli, ocupando el número 57. 

El primer español aparece en el quinto puesto, y es Xavi Palomar, posicionado en el puesto 78. El cuarto clasificado, el italiano Matteo Gribaldo se vio las caras con el español Adolfo Abascal, al que derrotó por un 7-5 y 7-6. La alegría española llegó de la raqueta de Roberto Pérez Socas, quien en su batalla ante el checo Oliver Sanders venció forzando un tercer set. 

Pérez consiguió el pase a siguiente ronda por un 3-6, 6-4 y 6-7. La escalada de triunfos la seguía al también madrileño Adrian Oltean Achacollo, que se medía ante el keniata Zayyan Virani, al que vencía por 6-4 y 6-4, al igual que hizo en su siguiente ronda con el marroquí Abdelaziz Guennouni por 4-6, 6-4 y un Tie-Break de 10/7. 

Las miradas también están puestas en el portugués Gonçalo Da Rosa, que accedió al torneo jugando la fase clasificatoria previa. En el apartado femenino lidera la clasificación la tenista rusa María Makarova, número 98 en el ránking. Por parte del cuadro español accedía a la siguiente fase la cántabra Ailish García Fernández, que vencía a Laura Tropa por 6-2 y 6-2 .

