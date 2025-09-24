Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga lidera la División de Honor tras las primeras jornadas

Arrancaron las competiciones federadas de veteranos en Pontevedra y Santiago

Gonzalo Sánchez
24/09/2025 06:35
Plantilla de veteranos del Céltiga de la temporada pasada en la máxima categoría
Plantilla de veteranos del Céltiga de la temporada pasada en la máxima categoría Gonzalo Salgado

Las ligas de fútbol veterano ya están en marcha en las delegaciones de Pontevedra y Santiago con una amplia representación de equipos arousanos. En División de Honor se han disputado las dos primeras jornadas y el Céltiga ha hecho pleno de triunfos en su grupo, por lo que lidera la clasificación. Los isleños ganaron el sábado en A Pelada al San Pedro por 1-2 con un doblete de Augusto. Al recién ascendido le está costando de momento tomarle el pulso a la categoría y todavía no ha puntuado, al igual que Portonovo y Sanxenxo.

Por lo que respecta al Multitiendas Unamar, siempre aspirante a la parte alta, ha empezado con una victoria y el empate 4-4 cosechado el sábado ante el Burgo 1973 en un partido que fue una montaña rusa. Manu Nieto y Quique Oriola firmaron sendos dobletes para los visitantes.

En el grupo de Santiago los tres equipos de O Barbanza en la máxima categoría ya suman una victoria. El recién ascendido Carreira la consiguió en la primera jornada, mientras que Oasis y CD Boiro se estrenaron el sábado. Los primeros vencieron 3-2 al Santiso Solaina en Vista Alegre, mientras que el CD Boiro se impuso a domicilio al Noia por 0-4. El Camporrapado, que venció al Carreira en el campo de A Guía merced a un penalti, es el único equipo de la categoría que ha ganado los dos partidos.

Por lo que respecta a Primera, cabe destacar el buen inicio de liga del Isorna, merced a sus dos victorias, en la delegación santiaguesa, mientras que en el grupo de Pontevedra se jugó el sábado la primera jornada con victoria del Bamio sobre el Albariño (1-0), empate entre Moraña y Romai Viveiros Outón (2-2), goleada del Rias Baixas al Cafetería Vilariño (4-1) y victoria del Terras do Umia ante el Chispa en A Ran (2-1). Además también destacó el triunfo por 6-1 del Umia sobre el Campañó con “hat-trick” de Roberto Quintáns. 

En Segunda también arrancó la competición en las ligas de Pontevedra con el Catoira como primer líder merced a su victoria por 0-7 ante el Terras de Curro, mientras que la Segunda de la delegación de Santiago se pone en marcha este sábado. En el caso de la tercera categoría en la delegación de Pontevedra, la competición no arranca hasta dentro de dos semanas, día 4 de octubre. 

Te puede interesar

El entorno de la explanada situada delante del ayuntamiento de Ribeira será objeto de obras de mejora de la accesibilidad

Ribeira destinará 100.100 euros a mejorar la accesibilidad en Praza do Concello y la casa consistorial
Chechu López
Operarios procedieron a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el tejado de la oficina de información turística y de consumo de Ribeira

Ribeira sigue avanzando en cuanto a eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico en sus instalaciones municipales
Chechu López
El proyecto presentado por PetSelect, empresa perteneciente al Grupo Jealsa, superó el informe de impacto ambiental

Luz verde ambiental al proyecto de Petselect, del Grupo Jealsa, para acondicionar una nave en Espiñeira en que elaborar y envasar comida para mascotas
Chechu López
El ideal gallego

El PP de Cambados culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”
Anxo Louro Lariño