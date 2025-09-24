El Céltiga lidera la División de Honor tras las primeras jornadas

Plantilla de veteranos del Céltiga de la temporada pasada en la máxima categoría Gonzalo Salgado

Las ligas de fútbol veterano ya están en marcha en las delegaciones de Pontevedra y Santiago con una amplia representación de equipos arousanos. En División de Honor se han disputado las dos primeras jornadas y el Céltiga ha hecho pleno de triunfos en su grupo, por lo que lidera la clasificación. Los isleños ganaron el sábado en A Pelada al San Pedro por 1-2 con un doblete de Augusto. Al recién ascendido le está costando de momento tomarle el pulso a la categoría y todavía no ha puntuado, al igual que Portonovo y Sanxenxo.

Por lo que respecta al Multitiendas Unamar, siempre aspirante a la parte alta, ha empezado con una victoria y el empate 4-4 cosechado el sábado ante el Burgo 1973 en un partido que fue una montaña rusa. Manu Nieto y Quique Oriola firmaron sendos dobletes para los visitantes.

En el grupo de Santiago los tres equipos de O Barbanza en la máxima categoría ya suman una victoria. El recién ascendido Carreira la consiguió en la primera jornada, mientras que Oasis y CD Boiro se estrenaron el sábado. Los primeros vencieron 3-2 al Santiso Solaina en Vista Alegre, mientras que el CD Boiro se impuso a domicilio al Noia por 0-4. El Camporrapado, que venció al Carreira en el campo de A Guía merced a un penalti, es el único equipo de la categoría que ha ganado los dos partidos.

Por lo que respecta a Primera, cabe destacar el buen inicio de liga del Isorna, merced a sus dos victorias, en la delegación santiaguesa, mientras que en el grupo de Pontevedra se jugó el sábado la primera jornada con victoria del Bamio sobre el Albariño (1-0), empate entre Moraña y Romai Viveiros Outón (2-2), goleada del Rias Baixas al Cafetería Vilariño (4-1) y victoria del Terras do Umia ante el Chispa en A Ran (2-1). Además también destacó el triunfo por 6-1 del Umia sobre el Campañó con “hat-trick” de Roberto Quintáns.

En Segunda también arrancó la competición en las ligas de Pontevedra con el Catoira como primer líder merced a su victoria por 0-7 ante el Terras de Curro, mientras que la Segunda de la delegación de Santiago se pone en marcha este sábado. En el caso de la tercera categoría en la delegación de Pontevedra, la competición no arranca hasta dentro de dos semanas, día 4 de octubre.