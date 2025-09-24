Mi cuenta

Deportes

El Boiro abre una prereserva de entradas para el partido del Real Madrid Leyendas

Ante la gran petición del público, la directiva estudia colocar una grada supletoria

María Caldas
24/09/2025 16:52
Las gradas de Barraña durante un partido
Las gradas de Barraña durante un partido

El encuentro que disputará el Real Madrid Leyendas en Barraña el próximo cuatro de octubre sigue levantando una gran expectación. Por ello, el Club Deportivo Boiro, ante la enorme petición de entradas, ha habilitado una prereserva para todos aquellos interesados en acudir al campo. 

Asimismo, la directiva está estudiando la posibilidad de colocar una grada supletoria en base a la meteorología prevista para ese día. Así, los interesados en entrar en la lista deberán anotarse en las oficinas de Barraña entre hoy y el viernes en horario de 18:00 a 20:00 horas. 

Las entradas se reservarán por riguroso orden de anotación, por lo que se recomienda acudir cuanto antes a las oficinas en caso de querer formar parte de la lista de reserva de entradas. 

