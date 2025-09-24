El Boiro abre una prereserva de entradas para el partido del Real Madrid Leyendas

Las gradas de Barraña durante un partidoMónica Ferreirós

El encuentro que disputará el Real Madrid Leyendas en Barraña el próximo cuatro de octubre sigue levantando una gran expectación. Por ello, el Club Deportivo Boiro, ante la enorme petición de entradas, ha habilitado una prereserva para todos aquellos interesados en acudir al campo.

Asimismo, la directiva está estudiando la posibilidad de colocar una grada supletoria en base a la meteorología prevista para ese día. Así, los interesados en entrar en la lista deberán anotarse en las oficinas de Barraña entre hoy y el viernes en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Las entradas se reservarán por riguroso orden de anotación, por lo que se recomienda acudir cuanto antes a las oficinas en caso de querer formar parte de la lista de reserva de entradas.