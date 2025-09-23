Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Las sanxenxinas Sara y Ainara reciben la llamada de la selección

La jugadoras del Sanxenxo Balonmano entrenarán con Galicia

María Caldas
23/09/2025 20:00
Sara y Ainara
Sara y AinaraCedida

Las deportistas del Sanxenxo Balonmano Sara y Ainara fueron seleccionadas para acudir a entrenar con la Selección Gallega. Una gran oportunidad para las sanxenxinas, y es que el próximo mes de enero de 2026 se disputará en Cataluña el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, por lo que todavía queda espacio para que alguna pueda entrar en la convocatoria autonómica de la selección. 

Asimismo, también es una gran oportunidad para el club sanxenxino, que comienza a formar a las futuras promesas del balonmano autonómico y nacional con sus cuatro años de andadura. En las pasadas convocatorias autonómicas el Asmubal Meaño fue el equipo que más jugadoras aportó al equipo gallego en sus distintas categorías. Mientras, el Sanxenxo Balonmano prepara a su equipo cadete femenino para disputar el play-off de ascenso a Liga Oro. 

Las sanxenxinas se encuentran dentro del grupo E, por lo que se tendrán que enfrentar también al Asmubal Meaño, al Club Balonmán Porriño y al Rasoeiro Balonmán. El primer encuentro será el viernes a las 18:30 horas frente al Asmubal, y el sábado se medirán a Porriño.

