Deportes

La boirense Alma Pérez logra la medalla de oro en Polonia

Por el apartado júnior, Carla Sesar y Tomasa Franco, del Natural Sport, se clasificaron en último ranqueable para el próximo Campeonato de Europa

María Caldas
23/09/2025 18:39
Alma Pérez con su medalla de oro -
Alma Pérez con su medalla de oro -Cedida

La taekwondista boirense Alma Pérez, del Costado Taekwondo Boiro, se coronó en el Open de Polonia consiguiendo la medalla de oro en la categoría -53kg. Pérez comenzó la competición contra Yarden Nesher (Israel) en un combate que se decidió en dos asaltos. En el primero, Alma ganó con claridad, mientras que en el segundo fue más justa, pero también con victoria. 2-0, para Alma. 

En la segunda ronda, la gallega se enfrentó a Tara Marinic, de Croacia, en un combate que se decidió en tres asaltos. Perdió el primero, pero remontó y ganó los dos siguientes para llegar a la semifinal. Noori Parnian, de Irán, fue la siguiente rival de Alma, y también fue un combate reñido y reñido que se decidió en tres asaltos a favor de nuestra taekwondista, quien accedió así a la gran final donde la esperaba el israelí Ariel Vigdor. 

Alma ganó el primer asalto con comodidad, empató el segundo, que cayó a favor de Vigdor por récord. En el tercero la gallega se impuso de nuevo para conseguir la medalla de oro, lo que le permite mantener el segundo puesto en el ránking mundial. Por otro lado, el Open de Polonia también acogió a las categorías júnior, siendo este torneo el último ranqueable para participar en el próximo Campeonato de Europa. Resultados júnior En el apartado júnior, los deportistas arousanos tampoco fallaron. 

Los deportistas júnior en Polonia -
Los deportistas júnior en Polonia -Cedida

Por un lado, Carla Sesar consiguió la medalla de oro, y Roi García y Tomasa Franco, del Número Phi y Natural Sport respectivamente, se hicieron con la medalla de bronce. Para conseguir el oro, Carla Sesar ganó cuatro combates, todos en dos asaltos. 

Comenzó la competición contra la local Hanna Rybak y ganó con facilidad en dos asaltos. Posteriormente, en cuartos de final, se enfrentó a la también gallega Irene Rodríguez (Natural Sport Videlgi) y también logró la victoria sin tener que ir al desempate. 

En semifinales, la esperaba otra representante de Polonia, Nadia Mielcarek, y Carla continuó firme e imparable hasta la final (2-0). En el último combate, Sesar derrotó a Ewa Murzyn (Polonia), también en dos asaltos. Roi García en -68 logró el bronce tras vencer a Naj Augustin en cuartos y perder la semifinal con Danila Khabarov. Tomasa cayó en simifinales ante la local Emilia  Hoffmann.

