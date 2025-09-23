Mi cuenta

Deportes

El Rotogal Boiro presenta a su nuevo equipo este próximo viernes

El evento será en el Pazo de Goiáns a las 20:00 horas

María Caldas
23/09/2025 13:30
La plantilla del Rotogal Boiro -
La plantilla del Rotogal Boiro -Cedida

El Rotogal Boiro hará este próximo viernes 26 de septiembre la tradicional presentación de la plantilla que defenderá los colores boirenses en A Cachada durante la 25/26. Un acto que se celebrará en el Pazo de Goiáns, en Boiro, ante socios, administraciones y entidades privadas. 

Una campaña en la que los de Chicho Alves volverán a competir en la Superliga 2, la división de plata del voleibol español. El equipo ya se ha puesto en marcha con la pretemporada, y es que la liga arrancará el primer fin de semana de octubre. El Rotogal viene de lograr el Trofeo Dumbría tras vencer al Vigo por 3-2.

