Diario de Arousa

Deportes

El joven Liam Puceiro consigue un oro para el CX Fontecarmoa en Narón

La promesa del equipo fue el único representante en el torneo

María Caldas
23/09/2025 18:30
Liam Puceiro en Narón -
Liam Puceiro en Narón -Cedida

El Club de Xadrez Fontecarmoa se desplazó hasta A Coruña para disputar el V Torneo de Promoción de Narón. En esta ocasión, la entidad vilagarciana solo desplazó a un único jugador a la villa coruñesa, Liam Puceiro, quien finalmente consiguió proclamarse campeón de la categoría Sub 8. 

La joven promesa del Fontecarmoa disputó un torneo perfecto acabando invicto, cediendo únicamente unas tablas en segunda ronda, para vencer en todas las siguientes y subir a lo más alto del podio. Con esta victoria el joven ajedrecista del CX Fontecarmoa se coloca segundo en la clasificación provisional del Circuito Gallego Promoción, que tendrá su próxima prueba precisamente en Vilagarcía con el XXXI Memorial Adolfo Pedrido, que se disputará este próximo sábado 27 en el Recinto Ferial Fexdega. 

Asimismo, durante el fin de semana, el CX Fontecarmoa sacó a relucir sus tableros por la capital arousana, y es que mediante una iniciativa que llevaron a cabo más clubes con el apoyo del Concello de Vilagarcía, pudieron hacer uso de los espacios públicos para la captación de futuros talentos, por lo que el Fontecarmoa instaló mesas en la Rúa Castelao para llevar a cabo partidas de ajedrez para que aquellos que quisieran animarse a probar pudiesen hacerlo.

