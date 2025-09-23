El Céltiga recibirá al Compostela el domingo por la tarde

La última visita del Compostela a A Illa fue en el año 2019Mónica Ferreirós

La directiva del Céltiga que preside Harry Dios decidió finalmente fijar para el domingo a las 18 horas el partido de la cuarta jornada de liga que le mide al Compostela en el Salvador Otero.

Tras estudiar la posibilidad de adelantar el partido a la tarde del sábado, finalmente el club isleño optó por situarlo en la franja del domingo por la tarde, a la misma hora que se jugará Burgáns el CJ Cambados vs Barco. Media hora antes (17.30 horas), el Arosa visitará en Cangas al Alondras, mientras que en el mismo horario el Boiro recibirá en Barraña al Viveiro. La visita del Compostela, colíder del grupo y máximo favorito al ascenso, es uno de los partidos grandes de la temporada para los isleños en casa.

La última vez que los santiagueses jugaron en el Salvador Otero fue en el mes de enero del año 2019, con victoria visitante por un contundente marcador de 1-5. Santi Figueroa y Nico jugaron ese último precedente en los locales, que tendrán la baja por sanción del central Martín Sánchez, expulsado el pasado domingo en A Estrada.