Ribadumia, Campolameiro y Marín mantienen el pleno de victorias

Víctor, del San Martín, se lleva el balón en una acción del duelo del domingo ante el AbanqueiroMónica Ferreirós

Ribadumia, Marín y Campolameiro son los tres únicos equipos que han logrado el pleno de victorias después de las tres primeras jornadas ligueras en el grupo V de Primera Futgal. Los aurinegros volvieron a golear en un derbi, esta vez en As Cachizas al Dena. Lo cierto es que el partido fue bastante nivelado hasta el último cuarto de hora. Joel Rebolo adelantó a los Fran Blanco, pero al inicio de la segunda parte empató Raúl Vilar para los de Jose Luis Salgueiro. En el 74 llegó el 1-2 obra de Cris López y el Ribadumia aprovechó los últimos minutos para ampliar la cuenta por medio de Nico Fariña, que firmó un doblete.

Con 12 goles a favor y sólo 2 en contra, el Ribadumia recibirá como líder en la próxima jornada al San Martín. Los de Vilaxoán estrenaron su casillero de victorias al vencer al Abanqueiro con un gol del central Iván Renda en una acción de balón parado antes del descanso. Los boirenses ven cortado su buen arranque liguero en un partido.

CD Unión y Cordeiro se reencontraron con la victoria al vencer a domicilio. Los rianxeiros lo hicieron en Cuntis con tantos de Anxo e Isma, demostrando que esta temporada también van a estar entre los mejores. Los de Valga ganaron 1-3 en Marcón con remontada. Marcaron Samu Castro, Bernárdez y Rubén Martínez.

El Amanecer empató en Padrón con el Flavia (1-1), mientras que el Valiño volvió a caer, esta vez ante el enrachado Campolameiro, que se impuso 1-5. Tampoco falló el todopoderoso Marín de Sergio Martín en Caldas, donde ganó 0-2 con los goles de Sylla y Pedro Espiña, por lo que los favoritos a luchar por el ascenso se empiezan a posicionar ya en este primer mes de liga, en el que sólo hay cuatro equipos invictos, lo que habla de la igualdad en la categoría en cuanto al nivel medio de la misma. Dena y Valiño son los únicos que no han puntuado.