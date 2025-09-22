Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La base norteamericana Damaris Rodríguez ya está en Vilagarcía

El Mariscos Antón Cortegada espera ahora que Maira Horford y Christabel Ezumah también reciban el visado para viajar a España

Gonzalo Sánchez
22/09/2025 19:49
Damaris Rodríguez posa en el pabellón Sara Gómez
Damaris Rodríguez posa en el pabellón Sara GómezMónica Ferreirós

La base norteamericana Damaris Rodríguez ya se entrena con el Mariscos Antón Cortegada. La jugadora de 24 años y 1,60 metros de estatura se ha convertido en la primera de las tres extranjeras  del  equipo en resolver los trámites administrativos para volar a España. El club se mantiene a la espera de que también reciban el visado la brasileña Maira Horford y la estadounidense Christabel Ezumah, cuando sólo restan dos semanas para que comience la Liga Femenina 2.

Damaris Rodríguez ya pudo conocer esta tarde a sus compañeras y al cuerpo técnico en el pabellón Sara Gómez, donde posó para Diario de Arousa. Llega del baloncesto universitario, donde ha anotado más de 2.300 puntos a lo largo de su carrera, siendo la máxima anotadora histórica de la New Jersey City University. Natural de Secaucus (New Yersey) esta es su primera experiencia en el baloncesto europeo tras destacar en la NCAA las últimas temporadas en NJCU con 24,3 puntos por partido y en Monmouth Hawks, promediando 14.6 puntos de media.

Damaris necesitará un tiempo de adaptación y acoplamiento.  Realizará su debut el domingo en el pabellón Sara Gómez durante la celebración del EncestaRías Women, con el duelo a partir de las 19 horas ante el Maristas Coruña, que será además el último test de pretemporada del equipo de Manu Santos.

