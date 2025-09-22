Jéssica Bouzas se medirá a la rumana Cristian en primera ronda del China Open

Bouzas sigue su gira asiática que empezó la pasada semana en la Billie Jean King CupEFE

Jéssica Bouzas ya conoce a su primera rival en el China Open, el WTA 1000 de Beijing cuyo cuadro final arranca este miércoles. La vilagarciana se medirá a la rumana Jaqueline Cristian, número 48 del ranking mundial. Se trata de una tenista diestra de 27 años, de 1,82 metros de altura y que curiosamente entrena Javier Martí, al que tuvo Bouzas Maneiro como técnico antes de ponerse a las órdenes de Róber Ortega Olmedo.

La rumana viene de llegar a tercera ronda en el US Open. En New York derrotó a las norteamericanas Danielle Collins y Ashlyn Kruege, por lo que se maneja bien en pista dura. Al igual que la arousana, que afronta su sexto WTA 1000 del año, el cuarto en la superficie, después de rendir a excelente nivel en Montreal, donde cayó ante la campeona Mboko, y en Cincinnati, donde la apeó en octavos la número uno mundial Aryna Sabalenka.

Jéssica viene de jugar a buen nivel la semana pasada ante Marta Kostyuk en la Billie Jean King Cup, pese a la derrota. La vilagarciana encara este inicio de otoño en plena gira asiática y como número 48 del mundo en un año que está siendo positivo. De tumbar a Cristian se vería las caras en segunda ronda ante una de las cabezas de serie exentas en la primera, la ucraniana Dayana Yastremska, número 31 del mundo.