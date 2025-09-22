El Sigaltec se mete en la final de la Copa Galicia

Pablo Fernández fue el máximo anotador del partido con 25Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB logró su segunda victoria seguida en la Copa Galicia al derrotar al CB Chantada 83-68 el domingo en el pabellón Sara Gómez. El equipo de Luis Gabín sigue afinando su puesta a punto en esta pretemporada y avanzando en el torneo que reúne a los equipos gallegos de Tercera FEB. A falta del último compromiso de esta fase que le mide el miércoles al Solgaleo Bosco Salesianos en Ourense, los villagarcianos ya están matemáticamente clasificados para la final del torneo.

Ante un rival plagado de extranjeros que todavía están en fase de acoplamiento, el Sigaltec hizo valer sus mecanismos adquiridos los últimos años. Ese rodaje y mayor química fue clave en el devenir del partido ante uno de los equipos llamados a dominar la Tercera FEB. Además sirvió para paliar la desventaja en la pelea por el rebote dada la diferencia de centímetros en el juego interior de los dos equipos. Aunque el Chantada dominó este apartado, su falta de acierto en la segundas opciones le lastró ante un Sigaltec que se fue sintiendo cada vez con más confianza al ver que su juego fluido y los puntos iban cayendo. Fue así como decantó el marcador ya en la primera parte, con una ventaja de más de una decena de puntos.

El equipo de Gabín jugó muy bien con el marcador a favor y no paró de crecer en el partido, animado por la grada. Fue en el tercer cuarto cuando definitivamente quedó decantado el duelo. Dos triples seguidos y lejanos de Pablo Fernández, que fue el máximo anotador del partido con 25 puntos, permitieron a los locales irse por encima de los 15 puntos de renta. Chantada intentó reaccionar con una defensa zonal que pareció surtir efecto, pero otra vez dos triples clave de Raúl Sabugueiro y Miguel Gil acabaron con cualquier tipo de duda. El Sigaltec se fue por encima de los veinte puntos de ventaja y aunque le faltó aplomo para gestionar esa renta, ya que su rival llegó a acercarse a 11 puntos, no dio opción y acabó por llevarse esta segunda cita de pretemporada por 15 puntos.

El Sigaltec se dio un baño de confianza al derrotar al CB Chantada el domingoMónica Ferreirós

"Vamos a Ourense ya clasificados para la final, no contábamos con esto pero toca disfrutar de esta experiencia", explica Luis Gabín, gratamente sorprendido por las buenas sensaciones de su equipo a dos semanas de su estreno en Tercera FEB.

Ficha técnica

Sigaltec CLB: Jorge Rodríguez (2), Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (25), Dani Rey (0) y Adrián Kovac (3) - quinteto inicial- Raúl Santórum (3), Miguel Gil (13), Mateo Bello (9), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (8), Aarón Monteagudo (4) y Carlos Caamaño (3).

CB Chantada: Éder Pina (12), Casais (4), Rumsa (9), Czerapowicz (16), Iglesias (8) -quinteto inicial- Canitrot (3), Díaz, Konte (12), Nieto, Rodríguez y Burgos (4).

Parciales: 16-14 / 26-15 / 26-22 / 15-17.

Árbitros: Iván Escariz y Jaime Álvarez. Señalaron 30 faltas a los locales y 21 a los visitantes.