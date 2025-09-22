El CMDC Breogán logra el tercer puesto en el Nacional de Barco Dragón

Los deportistas del Breogán en VerducidoCedida

El Complejo Deportivo David Cal de Verducido acogió este fin de semana el Campeonato de España de Dragon Boat de 500 m. Un campeonato en el que participaron 27 clubes de toda España, con un total de 866 atletas inscritos (520 mujeres y 338 hombres) y 233 equipos.

Breogán inscribió a 35 atletas, 21 centolas y 14 centolos, que formaron nueve embarcaciones, de las que siete consiguieron medallas: tres títulos de Campeones de España, un título de Subcampeón de España y tres Medallas de Bronce. La entidad grovense levantó el oro en DB 12 Mujer veterana, BD12 Mujer sénior, y en DB22 Mixto Veterano. La plata llegó en BD12 Open veterano y los bronces en BD12 Mixto sénior A, BD12 Mixto veterano y DB22 Mixto sénior.

Las medallas conseguidas, hacen que el Breogán ocupe el primer puesto en el Medallista de este Campeonato, con siete medallas (3 oros, 1 plata y 3 bronces), por delante del Asturias Dragón Boat con cuatro medallas (tres oros y una plata), Tartessos de Huelva con cuatro medallas (dos oros y dos platas) y el RC Labradores de Sevilla con cuatro (dos oros, una plata y un bronce).

En el Trofeo Iberdrola de este Campeonato, clasificación en la que únicamente se incluyen barcos integrados por mujeres, las centolas do Breogán ocupó la primera posición con 66 puntos, por delante del Piragüismo Aranjuez de Madrid con 62 puntos, siendo el Asturias Dragón Boat tercero con 59 puntos.

Los deportistas del Rías Baixas-Boiro en VerducidoCedida

El Rías Baixas-Boiro, por su parte, consiguió tres platas, en Open veterano DB22, Mixto veterano DB12 y Mixto sénior DB12. Asimismo, los boirenses también sumaron una medalla de bronce en el Open veterano DB12, y se quedaron a las puertas del podio en Mixto sénior DD22 y en Open sénior DB10, consiguiendo en ambas una cuarta posición. Con estos resultados se posicionaron quintos en la general.