Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cidade de Ribeira pierde ante el Betanzos y el Puebla empata con el Dubra

Los de Manuel Ángel cayeron por 2-1 y los de Chofri no celebraron goles (0-0)

María Caldas
22/09/2025 06:45
Encuentro entre el Cidade de Ribeira y el Betanzos
Encuentro entre el Cidade de Ribeira y el BetanzosBetanzos CF

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel visitó el García-Hermanos para medirse al Betanzos CF en la tercera jornada de Preferente Norte. Un encuentro en el que los ribeirenses comenzaron adelantándose en el marcador, pero que finalmente terminó con un 2-1 en su contra.

El primer gol del partido llegó en un error de los locales, por lo que Ablaye terminó anotando en propia puerta antes de la media hora. En el segundo tiempo, Manuel Ángel fue haciendo cambios para lograr sentenciar el partido, ya que el marcador estaba a su favor, pero Ángel Fernández puso las tablas en el 73. Sin casi tiempo de reacción, el Betanzos anotó el segundo a los pies de Fernández.

Por su parte, el Puebla CF recibió en el Municipal da Alta al SD Dubra para disputar la tercera jornada de liga. Un enfrentamiento al que los de Chofri entraron muy enchufados, pero en el que a pesar de las ocasiones que tuvieron, no consiguieron materializar.

Los locales comenzaron teniendo mucha presencia en área rival, y en el segundo tiempo, Chofri introdujo cambios para dar más dinamismo al partido. El Dubra, por su parte, hizo un gran ejercicio de resistencia en defensa, además de generar peligro mediante acciones a balón parado.

Te puede interesar

Rubén López

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 se ejercitan hoy en Romai
Gonzalo Sánchez
Plantilla de veteranos del Céltiga de la temporada pasada en la máxima categoría

El Céltiga lidera la División de Honor tras las primeras jornadas
Gonzalo Sánchez
3

Echa el cierre el Plan Integrado de Emprego conjunto desarrollado en Boiro, A Pobra y Rianxo y que se completó con formación de un centenar de mujeres
Chechu López
El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo acoge el ITF hasta el domingo -

El ITF World de Sanxenxo avanza con el suizo Flynn Thomas como rival a batir
María Caldas