Diego Iglesias: "En Compostela nos tocó cruz, pero fue de nuestros mejores partidos"

A la izquierda, Diego Iglesias durante un entrenamiento con el CambadosMónica Ferreirós

El Juventud Cambados vivió un gran reto en su partido ante la SD Compostela en el Vero Boquete. Los de Pénjamo tuvieron un final amargo, y es que después de controlar el partido durante 90 minutos, en un gran ejercicio de resiliencia, una falta que acarreó la expulsión de Alberto Lago puso el marcador en 2-1. Un duelo en el que el Cambados anotó su primer gol en Tercera RFEF después de 30 años.

Diego Iglesias se encargó de sacarle las telarañas a la portería de Álex Cobo. Como el más listo de la clase, el 10 cambadés regateó en la frontal del área para conducir el disparo perfecto y enchufarla por la escuadra, engañando así al portero local con la dirección del tiro. "Fue un chasco perder en el último suspiro del partido. Empatar allí contra el Compos era un premio por el esfuerzo de esta semana y hubiera sido bonito, pero por desgracia no se nos dio", lamenta el atacante.

Un tanto que dejó a la afición cambadesa con la boca abierta, y a los locales decepcionados, pero que vuelve a mostrar el trabajo que hay detrás del éxito de este Cambados. "En esos momentos no piensas, vas un poco en piloto automático. Me salió esa jugada por los entrenamientos, de haberla hecho también otras veces. Al final hay días que la mandas a las nubes y otros que entra por dónde debe", comenta Iglesias.

"Si hubiéramos empatado el recuerdo de ese gol sería aún más bonito, pero me quedo con que después de 30 años volvimos a Tercera y soy el primero en meter un gol con el Cambados. Además meterlo allí en el Vero Boquete siempre es especial, pero al no conseguir los puntos, como quien dice, no sirve de nada", lamenta.

Más allá del resultado, el Juventud Cambados logró poner contra las cuerdas al gran aspirante al título. Un equipo que lleva pleno de victorias en las tres primeras jornadas, y que cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría. "Es muy complicado plantarle cara a un rival así. A nivel colectivo creo que es de los mejores partidos que hemos jugado hasta ahora. Por mala suerte no hemos podido rascar un punto, pero tenemos que quedarnos con que le plantamos cara y que esta es la línea a seguir", destaca Diego Iglesias.

Los de Pénjamo volvieron a sacar su mejor versión en defensa, siguiendo el estilo de juego que caracteriza al equipo desde la temporada pasada. "Lo que nos pidió el míster lo hicimos. Había que cortarles esos contraataques porque arriba tienen a gente muy buena y rápida arriba, su ataque para mi es de lo mejor de la categoría. Creo que el trabajo hasta ese punto estuvo muy bien y al final a nivel colectivo lo hicimos muy bien y fue una pena", señala el autor del gol.

Un resultado frustrante teniendo en cuenta que en el 93 los cambadeses se quedaron con 10 tras la expulsión de Alberto Lago. Una falta que provocó el remate de Crespo para romper el marcador y dejar los tres puntos en Compostela. "Fue una acción rara. Es una pena, no tengo otras palabras. Son cosas del fútbol, unas veces te cae de cruz y otras de cara, esta vez nos tocó la cruz. Hay que seguir en esta línea", indica Diego Iglesias.

Este próximo fin de semana el Cambados vuelve a Burgáns para recibir al recién ascendido Barco, que en la tercera jornada cayó derrotado ante el CD Boiro. "Va a ser un partido complicado también, es un rival difícil, sabemos que tienen jugadores muy desequilibrantes. Aquí todos los partidos son como finales, tenemos que mantener esta línea de trabajo", afirma Iglesias.

"Somos todos jugadores de la misma categoría y eso se ve reflejado en los resultados de cada jornada, que son todos muy igualados, y excepto algún que otro partido puntual, en la mayoría hay diferencia de un gol o dos y muchos empates. Está todo muy reñido, yo veo que todos los equipos están muy bien trabajados y es complicado meter mano a cualquier equipo. Cada partido es un mundo y hay que sudar gota gorda para ganarlos", concluye Diego Iglesias.

La reacción de Pénjamo

Por otro lado, el técnico del Cambados destaca las cualidades de su equipo.“Foi un castigo duro por cómo se dou o encontro. Demos un paso adiante no ofensivo”, lamenta Pénjamo.

“Creo que a reacción do equipo foi boa, e ademáis Álex Cobo fíxonos grandes paradas”, destaca el técnico. “Eles entraron moi forte, pero co paso dos minutos estivemos ben, pero tomamos algunha última decisión precipitada”, lamenta Pénjamo.