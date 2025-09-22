Cataluña se hace con el triunfo final en la Regata de la Mujer celebrada estos días en Vilagarcía

Foto de Familia Regata MujerRFGV

Finalmente ha sido Cataluña la comunidad que se lleva para Barcelona el triunfo en la Regata de la Mujer celebrada durante tres jornadas en Vilagarcía de Arousa, bajo la organización de las Reales Federaciones Española y Gallega de Vela, teniendo por marco el Centro Gallego de Vela de la localidad pontevedresa.

El equipo de El Balís (María, Jana, Lucia y Martina) comentaba que, “al principio fue un caos porque nunca antes habíamos navegado las cuatro juntas, ni en esta embarcación. Sin embargo, hemos ido ganando confianza prueba a prueba, hasta que hemos logrado establecer nuestros roles”, comentaba la patrona catalana. “Finalmente, aunque ha estado muy reñido, hemos conseguido el primer lugar. Nos vamos con muy buenas sensaciones y con ganas de repetir”, terminaba diciendo. Cataluña se llevaba también el premio a la Regularidad, premio otorgado por la Diputación de Pontevedra. Su resultado final era de 27 puntos.

Las Baleares del Real Club Náutico de Palma, con Gabriela Morell, ajustaban la segunda plaza a muy poca distancia del oro, con tan sólo 1 punto de diferencia después de 14 pruebas. Esto da buena muestra del nivel vivido estos días en Vilagarcía.

Las canarias, con Cristina Martínez Doreste, se hacían con el bronce, después de una primera jornada en la que reinaban como líderes, salvando el segundo día de la regata gracias a los descartes, aunque se quedaban fuera del podio. Este tercer día les ha dado la oportunidad de volverse a encontrar con los aciertos y se metían finalmente en el tercer peldaño con 33 puntos.

Finalmente, Galicia fue cuarta, una expedición representada por el equipo de regatas del Real Club Náutico de Vigo, con Paula Ríos a la caña. Empataban a 33 puntos con las Canarias, pero el mejor average de las isleñas les daba la ventaja para no descolgarse del bronce.

A tres puntos más se quedaban las otras embajadoras de Galicia, con Marta Torres, del Club Náutico Deportivo de Riveira, que también hicieron un gran papel en esta regata. Paula González, del también Náutico vigués, eran sextas, con 41 puntos. Y cerraban la clasificación, con 51 puntos, la Región de Murcia, con Carmen Ruiz de patrona.

Teniendo en cuenta que se disputaron 14 mangas en su totalidad, no se hace tan larga la distancia que en puntos han separado la clasificación general de unas comunidades a otras. Ello contribuye a un clima de alto nivel y competitividad, muy igualado, como cuna de futuras grandes regatistas, debido a su juventud.

La entrega de premios se celebró a las cinco de la tarde en las propias instalaciones del Centro Gallego de Vela, un acto al que asistieron el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; la responsable de Acción Social de ENCE, Ana de Salas; los concelleiros Carlos Coira y Luz Abalo, Deportes y Hacienda, respectivamente; la Delegada Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; la Delegada de la Consellería do Mar, Elena Suárez; y la directora del Puerto de Vilagarcía, Begoña Mesejo.

La próxima cita en Vilagarcía será del 9 al 12 de octubre, con la celebración de la Copa de España ILCA 6, para la que ya hay inscritos más de 150 regatistas.