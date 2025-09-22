Cara y cruz para los equipos arousanos en la tercera jornada

Mario Prol durante el enfrentamiento entre el Boiro y el CD BarcoTania Martínez

No todo son malas noticias para los equipos arousanos en la tercera jornada liguera. El CD Boiro fue el único combinado capaz de sumar de tres. Los de Tizón vencieron por 0-1 al CD Barco gracias a un gol de Santi Taboada. “Ganamos sufriendo, en los últimos minutos tuvimos que pasar a jugar con una defensa de cinco”, comenta José Tizón.

“Lo pasamos peor cuando al final ellos trataban de colocar centros. Fue una victoria sufrida pero cuenta”, destaca el técnico de la entidad boirense. Las malas noticias para el Boiro llegan con Mario Prol, que se tuvo que retirar lesionado en el primer tiempo y todavía se desconoce el alcance de la misma. En la próxima jornada, el CD Boiro se medirá al Viveiro CF en el Municipal de Barraña en busca de aumentar su casillero.

No corrió la misma fortuna el Céltiga de Luis Carro, que cayó derrotado ante el Estradense. “Fue un partido un poco loco, en el que nos costó mucho ajustarnos en el inicio”, lamenta el entrenador del cuadro isleño. “Habíamos hablado de evitar las acciones a balón parado, pero en la primera que tuvieron la metieron”, dice resignado.

“Los cambios nos dieron muchísimo, pero nos fuimos con la sensación de que le podíamos haber dado la vuelta, incluso con la expulsión de Martín fuimos capaces de llegar hasta el área. Merecimos algo más en el tramo final”, afirma Luis Carro. En la siguiente jornada el Céltiga se medirá al gran hueso de la categoría, la SD Compostela, en el Salvador Otero.

Esta noche se reunirá la directiva del Céltiga FC para decidir si el partido ante el Compostela se puede disputar el sábado 27 o si, por el contrario, se mantiene el domingo 28 pero se mueve para el horario matinal.