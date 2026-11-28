La Concejalía de la Mujer e Igualdad fue la responsable de poner en marcha esta iniciativa Cedida

Cambados presenta ‘O estante vermello’, una iniciativa que busca acercar libros sobre el cuerpo, la sexualidad, los cuidados y el buen trato a las bibliotecas de siete centros educativos del municipio. La propuesta forma parte de la programación que se diseñó para este 25-N y que se completa con cuatro talleres sobre menopausia, autocuidado y buen trato dirigidos a las asociaciones de mujeres de Castrelo y Corvillón, a la asociación de vecinos ‘O Batuqueiro’ de Vilariño y a la asociación Amas de Casa do Albariño.

El programa combina lectura, educación y participación comunitaria para facilitar el acceso a información de calidad, promover el consentimiento y contribuir a la prevención de las violencias desde la infancia y a lo largo de toda la vida.

Cada centro contará con un espacio de lectura en su biblioteca, identificado como ‘O estante vermello’. Allí el alumnado podrá encontrar libros adaptados a su edad, un cartel y un folleto con recomendaciones bibliográficas. La iniciativa nace de la colaboración entre la Concejalía de la Mujer e Igualdad y Cromosomos X, la entidad responsable de la selección de las lecturas.

En esta primera fase participan los centros de Corvillón, Vilariño, Castrelo, San Tomé y Magariños, así como las escuelas de educación infantil de A Pastora y A Modia. La elección de los libros se pautó con los centros, teniendo en cuenta las edades del alumnado y los fondos bibliográficos de los que ya disponen.

Las lecturas permiten abordar, por tanto, cuestiones como el respeto a los límites corporales, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la diversidad, la menstruación y las relaciones basadas en el consentimiento y el buen trato. Así, la biblioteca se convierte en un espacio para conocerse mejor, contrastar información, desmontar mitos y compartir dudas.