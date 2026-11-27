Vista de viviendas en el conjunto histórico de Cambados Mónica Ferreirós

La problemática de la vivienda era una de las cuestiones principales del Pleno del pasado jueves, a través de una propuesta de Somos Cambados que proponía, entre otras cuestiones, el inicio de los trámites para la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado. Cuestión que no prosperó tras los votos contrarios del Partido Popular y de Cambados Pode y que quedó eclipsada por el debate sobre el estacionamiento en la zona monumental sobre aceras y zonas peatonales y que movilizó a numerosos vecinos.

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Así pues, la moción presentada por Somos se sustentaba en cuatro ejes: una propuesta para declarar al municipio como zona tensionada, instar a la Sareb a que destine a alquiler social las once viviendas que tiene en Cambados, reclamar a la Xunta de Galicia la construcción de vivienda pública en la villa y una ordenanza para regular las viviendas de uso turístico.

Desde los populares, el edil Juan Carlos González Varela reconoció en la sesión que Cambados padece un problema de vivienda, pero subrayó que su declaración como zona tensionada no es la solución. “A oferta é practicamente nula”, señaló, a causa de las “vivendas que non saen ao mercado por falta de seguridade, medo a impagos etcétera”, recalcó. De hecho, señaló que hay actualmente 1.400 viviendas vacías o secundarias que no entran al mercado residencial. “Por moito que se declare a Cambados como zona tensionada, esas vivendas non van saír ao mercado”.

Así, calificó la propuesta como un “brinde ao sol” y replicó al gobierno que “non estamos utilizando as ferramentas que hai” para mejorar la seguridad de los rentistas e impulsar la oferta de alquiler, como el Fogar Vivo de la Xunta. En cuanto a la vivienda pública, igualmente, pidió al Concello que ofrezca una parcela a la Xunta para su construcción, como primer paso.

Algo que reprochó el portavoz de Somos, Tino Cordal, que censuró que “en Cambados non temos terreo urbano público porque o PP vendeuno”. Non obstante, Cordal se mostró “disposto” a buscar una parcela para su cesión. En cuanto al edil de Pode, José Ramón Abal, tachó la medida de “electoralista”, pese a que Cordal recordó que Somos “só se presenta as eleccións municipais”.