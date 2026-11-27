El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables D. A.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de cárcel a dos empleadas de un procurador de Cambados acusadas de los delitos continuados de estafa en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Así, recibieron sendas penas de cuatro y dos años y un mes de prisión, para ambas, tía y sobrina, además de una indemnización de 635.000 euros por la cantidad sustraída y multas de 3.900 y de 2.100 euros.

Una de las mujeres, la tía, trabajó en ese despacho desde 1991 hasta 2018, como oficial habilitada, y se encargaba de controlar la contabilidad, facturación, ingresos y gastos, movimientos bancarios y gestión de los talonarios de cheques. Mientras que la sobrina trabajó de 2002 a 2016. Los hechos se remontan entre 2014 y 2018, cuando las acusadas redactaron hasta 692 cheques por distintos importes a su favor y con cargo a las cuentas bancarias de las que era titular el denunciante, siendo el cheque de mayor importe uno emitido el 3 de abril de 2017 por la cantidad de 4.310 euros, hasta un total de 635.657 euros.

El TSXG confirmó así la sentencia previa de la Audiencia Provincial, aunque admitió el recurso de una de las condenadas en cuanto a la responsabilidad civil de la sobrina.