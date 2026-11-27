Cambados arranca la cuenta atrás para la Navidad: del encendido de las luces a la Aldea de Nadal en Fefiñáns
El concejal de Festas, Tino Cordal, presentó el programa de actividades para la Navidad cambadesa, que dará su pistoletazo de salida el próximo viernes, 4 de diciembre, con el encendido del alumbrado y la inauguración de la Aldea de Nadal en la Praza de Fefiñáns, que promete “ser un referente tamén a nivel comarcal, algo que non é dificil tendo en conta que xa contamos con ese escenario xenial” que es la propia plaza monumental.
En cuanto a la iluminación y ornamentación de calles, ya lista para el encendido, Cordal avanzó que “hai algúns elementos novos” en “practicamente toda as partes de Cambados”. El acto, en colaboración con Zona Centro, será a las ocho de la tarde y contará con reparto de chocolate con rosca y la actuación del grupo de gaitas Boudebou.
Antes, a partir de las cinco, abrirán las atracciones infantiles en Torrado, con hinchables gratuitos durante todas las jornadas, desde las 17 a las 18 horas.
Música, cine y deporte
En cuanto al resto de actividades, no faltará la música, el cine, el baile y la programación infantil. Así pues, el 17 el Auditorio da Xuventude acogerá el concierto de la Banda de Música de la Escola y Conservatorio de Cambados, a partir de las siete y media. Volandeira celebrará, igualmente, su gala el día 20, mientras que la Banda de Castrelo ofrecerá su tradicional concierto navideño el 26, a partir de las 20:30 horas.
En cuanto al cine, el programa incluye las proyecciones de ‘Flow’ (día 27) y ‘Wallace & Gromit’ (3 de enero); mientras que a nivel deportivo la décima edición de la carrera de San Silvestre partirá de Fefiñáns el día 31, a partir de las 16 horas.
Para todas las edades
Tampoco faltarán a su cita con Cambados Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos. El de Laponia realizará una recepción el día 24 en las parroquias y, por la tarde, en el Concello, a partir de las seis. Una vez pasado el día de Navidad, el 26, también visitará el Apalpador el municipio, mientras que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán con la tradicional Cabalgata, con salida de San Tomé, a las seis de la tarde, y posterior recepción en Fefiñáns.
Asimismo, el público infantil volverá a contar con la ludoteca de Nadal en Peña, en la que no faltarán los hinchables y las atracciones. Serán en total nueve jornadas: los 23, 28, 29 y 30 de diciembre y el 4 de enero, de 11 a 13:30 y de 17 a 19 horas; y el 24 y 26 de diciembre y el 2 y 5 de enero, solo por la mañana. También repetirá el Concello con las Campanadas anticipadas, que serán en la Praza de Concello, a mediodía, el día 31.
En cuanto al público veterano, tampoco faltarán los bailes de la Tercera Edad, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Serán en Peña, a partir de las siete.
Un extenso programa que llenará todo el mes de diciembre de actividad alrededor de la Navidad y que se cerrará el día 12 de enero con el sorteo de los 2.000 euros de la campaña promocional de Zona Centro.