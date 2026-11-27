El edil de Festas, Tino Cordal, y el presidente de Zona Centro, Juan Rey, en la presentación del programa D.A.

El concejal de Festas, Tino Cordal, presentó el programa de actividades para la Navidad cambadesa, que dará su pistoletazo de salida el próximo viernes, 4 de diciembre, con el encendido del alumbrado y la inauguración de la Aldea de Nadal en la Praza de Fefiñáns, que promete “ser un referente tamén a nivel comarcal, algo que non é dificil tendo en conta que xa contamos con ese escenario xenial” que es la propia plaza monumental.

En cuanto a la iluminación y ornamentación de calles, ya lista para el encendido, Cordal avanzó que “hai algúns elementos novos” en “practicamente toda as partes de Cambados”. El acto, en colaboración con Zona Centro, será a las ocho de la tarde y contará con reparto de chocolate con rosca y la actuación del grupo de gaitas Boudebou.

Antes, a partir de las cinco, abrirán las atracciones infantiles en Torrado, con hinchables gratuitos durante todas las jornadas, desde las 17 a las 18 horas.

Música, cine y deporte

En cuanto al resto de actividades, no faltará la música, el cine, el baile y la programación infantil. Así pues, el 17 el Auditorio da Xuventude acogerá el concierto de la Banda de Música de la Escola y Conservatorio de Cambados, a partir de las siete y media. Volandeira celebrará, igualmente, su gala el día 20, mientras que la Banda de Castrelo ofrecerá su tradicional concierto navideño el 26, a partir de las 20:30 horas.

En cuanto al cine, el programa incluye las proyecciones de ‘Flow’ (día 27) y ‘Wallace & Gromit’ (3 de enero); mientras que a nivel deportivo la décima edición de la carrera de San Silvestre partirá de Fefiñáns el día 31, a partir de las 16 horas.

Para todas las edades

Tampoco faltarán a su cita con Cambados Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos. El de Laponia realizará una recepción el día 24 en las parroquias y, por la tarde, en el Concello, a partir de las seis. Una vez pasado el día de Navidad, el 26, también visitará el Apalpador el municipio, mientras que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán con la tradicional Cabalgata, con salida de San Tomé, a las seis de la tarde, y posterior recepción en Fefiñáns.

Asimismo, el público infantil volverá a contar con la ludoteca de Nadal en Peña, en la que no faltarán los hinchables y las atracciones. Serán en total nueve jornadas: los 23, 28, 29 y 30 de diciembre y el 4 de enero, de 11 a 13:30 y de 17 a 19 horas; y el 24 y 26 de diciembre y el 2 y 5 de enero, solo por la mañana. También repetirá el Concello con las Campanadas anticipadas, que serán en la Praza de Concello, a mediodía, el día 31.

En cuanto al público veterano, tampoco faltarán los bailes de la Tercera Edad, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Serán en Peña, a partir de las siete.

Un extenso programa que llenará todo el mes de diciembre de actividad alrededor de la Navidad y que se cerrará el día 12 de enero con el sorteo de los 2.000 euros de la campaña promocional de Zona Centro.