El alcalde, Samuel Lago, trató de calmar los ánimos y responder a las preguntas de los vecinos tras la sesión Mónica Ferreirós

Decenas y decenas de vecinos tomaron un Pleno de Cambados muy complicado para el gobierno local, plagado de reproches por la situación con el estacionamiento en el casco urbano y, especialmente, en San Tomé. Muchos de ellos denunciaron haber recibido multas de 200 euros por aparcar “onde o fixemos toda a vida”, por lo que han iniciado ya una campaña de recogida de firmas que acumula ya 600 apoyos. Un aparcamiento en aceras y zonas peatonales para el que la Policía Local ha iniciado una campaña informativa para tratar de erradicarlo. “Isto non é unha decisión política”, defendió el alcalde, Samuel Lago.

Desde el gobierno local señalaron que la problemática surge a raíz de denuncias presentadas ante la Policía Local por problema de accesibilidad a viviendas y zonas peatonales, iniciando de oficio una campaña de información para dar cumplimiento a la actual ordenanza de tráfico, que data del año 2000, según la versión del regidor. Así pues, la intención del gobierno pasa ahora por la redacción de una nueva normativa, que delimitará estas zonas y creará la figura de las plazas reservadas a residentes en aquellas calles donde haya un ancho que sea posible. Unas explicaciones que, en cualquier caso, no disuadieron a los críticos, que interrumpieron el Pleno en multitud de ocasiones.

La nueva ordenanza de tráfico habilitará zonas de plazas para residentes y paradas con tiempo limitado Más información

La cuestión se debatió a raíz de una moción presentada por el Partido Popular —aprobada con los votos de PP y Pode y la abstención de PSOE, Somos y BNG— que llamaba a una mayor planificación del tráfico y a llegar a consenso con los vecinos, ofreciendo alternativas viables para el estacionamiento en zonas como San Tomé.

Así pues, mientras la nueva ordenanza no está lista, los vecinos denunciaron que se quedan sin zonas donde aparcar, precisamente en este barrio, donde la estrechez de las calles impide que no se obstaculicen las aceras, lo que complica también que la futura ordenanza permita allí nuevas plazas. Ante ello, el alcalde aseguró que se están habilitando nuevas zonas de estacionamiento, entre ellas un nuevo aparcamiento disuasorio en Os Olmos. “Por que non nos poñedes un bus para ir ata alí?”, le replicaron los vecinos, que denunciaron que esta fórmula no es suficiente. “O que queremos é que todo siga como ata o de agora”, reiteraron una y otra vez.

Lo cierto, no obstante, es que la ordenanza actual penaliza cualquier estacionamiento encima de aceras o zonas de tránsito peatonal. Por ello, se tratará de continuar con la campaña informativa para trasladar esta circunstancia. Sin embargo, la falta de alternativas fue duramente reprochada por los populares durante el debate, en el que también criticaron problemas en la señalización. “Hai liñas amarelas en unhas zonas”, mientras que en otras en las que tampoco se permite el estacionamiento, no, provocando con ello “a confusión dos veciños”. “Este goberno sempre empeza a casa polo tellado”, le reprochó Fole, que encomendó al regidor la búsqueda activa de alternativas que ofrezcan zonas de estacionamiento a los vecinos.

“Este é o pobo”

El debate fue muy bronco, con continuas interrupciones, hasta el punto de tener que intervenir la Policía Local para pedir calma a los asistentes, que interrumpieron la sesión en numerosas ocasiones. “A democracia é respectar ás persoas cando falan”, llegó a replicar el propio alcalde, a lo que los vecinos contestaron con un "este é o pobo, escóitao".

La moción, con todo, llegó a entendimiento y con ello el gobierno tratará de buscar soluciones y planificar una solución. Sin embargo, las alternativas ofrecidas en el Pleno tampoco acababan de convencer a los presentes. “Nós non fixemos ningunha prohibición nova”, recalcó el alcalde, que transmitió que el origen de esta disputa está en la propia ordenanza actual, que la Policía da cumplimiento a raíz de denuncias vecinales.

Lago leyó también un informe de la Policía Local en el que se fundamentó la actuación policial para impedir el estacionamiento en las zonas peatonales. “O que queremos e aprobar esta nova ordenanza”, reiteró el regidor. También sus socios de gobierno se pronunciaron en este sentido. De hecho el edil de Cultura, el nacionalista Liso González, se preguntó si “é legal pedir á Policía Local que non multe” por una forma de estacionamiento que está prohibido por la normativa.

En este sentido, el portavoz de Somos, Tino Cordal, reivindicó la necesidad de redactar esta nueva normativa, de la que ya hay borrador y se encuentra ahora en la Policía Local para sumar sugerencias, para habilitar zonas de residentes, especialmente, por la presión del turismo y la falta de plazas en la zona histórica.

Así, vecinos de la zona monumental cambadesa recordaron que en el pasado mandato se puso en marcha unas tarjetas para residentes. Sin embargo, tal y como reconoció el alcalde, al no estar reconocida esa figura en la actual ordenanza no se podía multar ni retirar a coches que estuvieran estacionados en estas zonas y que no tuvieran estas tarjetas.

“Aínda que non o pareza, levan gobernando doce anos”, le reprochó la portavoz popular, Sabela Fole, que criticó con dureza al gobierno por no abordar esta cuestión antes, intentando dar cumplimiento a la actual ordenanza “a base de multas” antes de actualizar la normativa para dar alternativas.

Disconformidad vecinal

Pese a todo ello, la realidad es que los vecinos señalaron no entender la problemática surgida. “Comezouse a multar da noite ao día”, reprochó el portavoz de Pode, José Ramón Abal, así como lamentaron durante la sesión los vecinos, que tampoco ven posibles alternativas de zonas de estacionamiento en zonas como San Tomé, debido a la estrechez de las calles. “Meu pai ten noventa anos, tráelo ti andando desde Os Olmos?”, le preguntó una vecina al alcalde. Precisamente problemas de movilidad y de accesibilidad fueron esgrimidos por estos vecinos, que se quejaron de que donde siempre han aparcado ahora les multan.