Trabajos de vendimia en una bodega saliniense Gonzalo Salgado

La Denominación de Orixe Rías Baixas vivió este año una vendimia muy madrugadora, que se cerró con 46.859.353 kilos de uva recogidos. Se trata así de la segunda campaña más cuantiosa de la serie histórica, solo por detrás de la de 2025, cuando se cosecharon un 1,37% más del fruto. Una cantidad que ha dado lugar a, aproximadamente, unos 32 millones de litros de vino, con la participación de 164 bodegas.

Así lo hizo público el Consello Regulador, tras ratificar el informe de vendimia anual, con algo de retraso este año. Un documento en el que se destaca una cosecha caracterizada por la alta calidad de la uva, recogida totalmente a mano. En cuanto al rendimiento medio, fue de 9.274 kilos por hectárea, un valor inferior a 2025 y algo menos que a la media de los últimos diez años, que fue de 9.380.

El inicio de la vendimia 2026 en Rías Baixas tuvo lugar el pasado 13 de agosto, una semana antes que la pasada campaña, y finalizó el 8 de octubre. El director técnico, Agustín Lago, destaca que “la uva se vendimió mayoritariamente en el periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, intervalo en el que se recogieron 39 millones de kilos de uva, es decir, el 84% de la cosecha”. Una vendimia “tranquila, con una meteorología estable que permitió recoger la uva en cada parcela en el momento idóneo de maduración”.

Las variedades blancas representan el 99,60% de la uva recogida, abanderada por la Albariño, que llegó a los 46.669.874 kilos, seguida por la Caiño Blanca la Loureira Blanca y la Godello. Además, O Salnés concentró el 66,15% de toda la productividad de la DO.