Una vista de este recinto educativo Gonzalo Salgado

El alumnado de segundo, tercero y cuarto de ESO del colegio Salesianos de Cambados participará en una campaña solidaria de donación de voz impulsada por el grupo de investigación Aholab de la Universidad del País Vasco.

La iniciativa permitirá ampliar el banco de voces sintéticas con registros infantiles y juveniles para que niños y jóvenes con dificultades del habla puedan comunicarse con una voz acorde a su edad.

Como paso previo, los estudiantes recibieron una charla de sensibilización por videoconferencia impartida por la investigadora Inma Hernaez.

La colaboración se enmarca en el proyecto educativo ‘Resiliencias’, subvencionado por Fundación ‘la Caixa’ y apadrinado por Merchi Álvarez, presidenta de GaliciAME.