Entrada del alcalde, Samuel Lago, al Pleno Mónica Ferreirós

El Partido Popular y Cambados Pode aprobaron en un bronco Pleno la reprobación del alcalde de Cambados, Samuel Lago, por la convocatoria de un Pleno extraordinario urgente en horario laboral para aprobar los festivos locales de 2027, “saltándose así a representatividade do Pleno”. Una situación que el regidor tachó como “o colmo dos despropósitos” y acusó a Fole de tener un “afán de poder” y de emprender un “ataque persoal”. “Isto non é política responsable, é un paripé”, sentenció. La popular incidió en que Lago se “saltou a democracia” para aprobar unos festivos que no contaban con el apoyo de la mayoría de la Corporación, a través de una convocatoria que impidió la asistencia a algunos de los concejales populares.

Los vecinos toman el Pleno de Cambados tras recibir multas por aparcar en el centro: “Non hai alternativas” Más información

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Pode, José Ramón Abal, que señaló que, “se ten que volver a facelo, farao”, ya que la reprobación “non ten ningún efecto desde o punto de vista xurídico”. Por ello, instó a la portavoz popular a “ser valente e presentar unha moción de censura”, algo a lo que también animó el propio alcalde a Fole: “alíate co teu arqui inimigo”, le espetó.