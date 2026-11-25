El poligono está casi al completo Gonzalo Salgado

El polígono de Sete Pías está casi al completo y la intención del Concello de Cambados es la de poder ampliarlo en 231.000 metros cuadrados, de la mano del Consorcio Zona Franca de Vigo. Un ambicioso proyecto que demanda el tejido empresarial del municipio y de la comarca, que en Sete Pías tiene ya pocas posibilidades de crecimiento, pero cuya tramitación ha encontrado un importante escollo.

El Concello se encuentra todavía en la redacción de la modificación puntual de las normas para que el suelo ampliable sea de carácter urbanizable y de uso industrial, pero en una última reunión con Zona Franca se descubrió que una pequeña parte de los terrenos previstos había sufrido un incendio hace una década. Una situación que podría prohibir la recalificación de ese suelo, antes rústico, según la Ley 43/2003, de Montes, que marca que deben pasar, al menos, treinta años desde el siniestro forestal.

Así lo señala el alcalde, Samuel Lago, que explica que desde el gobierno local ya se consultó la situación con la Dirección Xeral de Montes, que se pronunció de forma favorable al Concello. Así pues, ambas administraciones entienden que dada la pequeña entidad del incendio y que ha transcurrido un “tempo prudencial”, “non debería ser obstáculo” para llevar a cabo una recalificación que permita la ansiada ampliación del polígono. En cualquier caso, desde Montes advirtieron al Concello que la cuestión debe consensuarse con Urbanismo, que tendrá la última palabra sobre la prohibición o no de cambiar de uso estos suelos y de que “non se vaia ao garete todo o traballo feito”.

Así pues, Lago indica que desde el ejecutivo están ahora pendientes de tener otra reunión con Urbanismo, preferiblemente a tres bandas también con Montes, “para que nos digan se podemos continuar adiante ou se por culpa dese pequeno incendio hai que paralizar o proxecto”.

Lo cierto es que de no poder recalificar ese suelo “sería complicado” buscar una alternativa para que el polígono pueda crecer por otros lado, porque “habería que partir o parque empresarial case a metade. Una situación que, por tanto, encalla ahora la tramitación de un proyecto que sigue atascado en la redacción.

Duplicar superficie

Se trata de un incendio acontecido hace algo más de una década, entre 2012 y 2013 y que ahora condiciona el proyecto. El objetivo era el de apuntalar una ampliación de 231.000 metros cuadrados, lo que supondría duplicar la superficie actual, a través de un convenio con Zona Franca. Con todo, es una propuesta de máximos, de sumar todos los metros cuadrados que sean posibles. Dicha ampliación sería hacia la parte norte, en la que muchas de esas parcelas son rústicas por lo que haría preciso una recalificación ahora en el aire.